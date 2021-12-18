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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

راحة سلبية لـ بدر بانون من مران الأهلي

بدر بانون لاعب الأهلي
بدر بانون لاعب الأهلي "صورة أرشيفية"

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  المغربي بدر بانون مدافع الفريق راحة من التدريبات اليوم، بعد انضمامه لبعثة الفريق في الدوحة أمس الجمعة.


وقام الجهاز الفني بمنح «بانون» راحة من مران اليوم، على أن يشارك غدا بصورة طبيعية، في إطار استعدادات الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي.


وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الدوحة مساء أمس الجمعة، وخضعت لمسحة طبية في فندق الإقامة بالعاصمة القطرية وجاءت جميعها سلبية وذلك في إطار الإجراءات التي وضعتها اللجنة المنظمة للمباراة.


وتضم قائمة الفريق في قطر كلا من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة واحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن واحمد نبيل كوكا.
وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادا لمباراة السوبر الأفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.


ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية. ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.
 

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