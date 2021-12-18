استشاري: تطعيم الأطفال من عمر 5 سنوات ضد فيروس كورونا قريبا.. فيديو

قال الدكتور شريف البارودي استشاري طب أطفال، إن كورونا فيروس رئوي لكن أعراضه مازالت خفيفة جدا على الأطفال مقارنة بالمراحل العمرية الأكبر، ناصحا أولياء الأمور بتطعيم أولادهم ممن تخطوا 12 عاما، وقريبا سيتم تطعيم الأطفال من عمر 5 سنوات.



وأضاف الدكتور شريف البارودي خلال حواره ببرنامج “ صباح الورد ” والمُذاع على فضائية “ تن ” عن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، أن مصر أعلنت أنها خالية من فيروس شلل الأطفال في 2006، ولكن لا بد أن يكون هناك حملات تطعيم دورية للأطفال ، متابعًا أن الطفل يكون محصنا ضد شلل الأطفال عند عمر 5 سنوات.



وتابع الدكتور شريف البارودي ، أن التوقف عن الحملات الدورية للتطعيم ضد شلل الأطفال أو أي فيروس آخر قد يؤدي إلى عودة الفيروس مرة أخرى بشكل أكثر شراسة .

