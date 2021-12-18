الحركة الملاحية.. دخول وخروج 21 سفينة في موانئ بورسعيد

وصول قطار نقل حاويات من ميناء السخنة

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التدوال.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن .



وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات .

ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

وفى سياق آخراعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مساء أمس قطار نقل الحاويات من ميناء السخنة لغرب بورسعيد، في إطار جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعمل على تسهيل الأعمال أمام المستثمرين وسرعة الاستجابة لحل المشكلات التي تواجههم.

وفى سياق متصل يعد وصول القطار ميناء غرب بورسعيد ، في ثالث رحلاته حيث شهدت انطلاق اول قطار الاسبوع قبل الماضى ،محملة بنحو 50 حاوية مكافئة - 20 قدم- في إطار نقل البضائع والحاويات من ميناء السخنة لميناء غرب بورسعيد.



وتم إنهاء جميع الإجراءات اللوجيستية الخاصة بالنقل من وإلى المينائين، والانتهاء من جميع إجراءات الإفراج الجمركي وتفريغ الحاويات بعد وصولها لميناء غرب بورسعيد.

الجدير بالذكر أن موانئ المنطقة تتكامل معًا ولا منافسة بينها لأن العائد العام سواء في الإيرادات أو مؤشرات التداول ينعكس على الاقتصاد القومي والدولة المصرية ويعطي رسالة ثقة للمستثمرين والخطوط الملاحية في الموانئ المصرية .