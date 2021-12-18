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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرعاية الصحية تطلق حملة (افحص واطمن) للكشف المبكر المجاني عن اعتلال الشبكية السكري بالأقصر

اطلاق حملة افحص اطمن
اطلاق حملة افحص اطمن

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، حملة (افحص واطمن) للفحص والكشف المبكر المجاني عن أمراض الرمد واعتلال شبكية العين وتوفير العلاج بمستشفياتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحملة تهدف إلى إجراء فحص قاع العين، والكشف المبكر عن اعتلال شبكية العين للمرضى الذين يعانون من مرض السكري، والذين يعانون من الأمراض المزمنة، لافتة إلى أن مكان الحملة مستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة في الأقصر.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية  أن الكشف بالحملة في مستشفى طيبة التخصصي بالمجان طوال فترة الحملة، ابتداءًا من اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، وحتى يوم الخميس 23 ديسمبر 2021، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر كافة الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى معايير الجودة العالمية للمنتفعين، بداية من الفحوصات الطبية الشاملة مرورًا بالفحوصات التشخيصية والمعملية ووصولًا إلى العمليات والتدخلات الجراحية الكبرى.

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وأشار السبكي، إلى أن الهيئة تستهدف دعم وتعزيز الخدمات الصحية خاصة للمنتفعين من أصحاب الأمراض المزمنة لتجنب مضاعفات تلك الأمراض والحفاظ على الصحة العامة للأفراد، وهو ما يدفعها إلى التوسع في توفير مزيد من الخدمات الطبية لضمان الرعاية الصحية الشاملة لأصحاب الأمراض المزمنة حرصًا على صحتهم ولمستقبل أفضل لصحة مصر.

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