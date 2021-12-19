تعرف على المكرمين بالدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير

تنطلق الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير في الفترة من ٢١ حتى ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ بدار الأوبرا المصرية وتشهد عروض ٤٢ فيلما من دول عريية مختلفة تشارك فى خمس مسابقات مختلفة مسابقة الفيلم الروائي القصير ومسابقة الفيلم التسجيلي القصير ومسابقة أفلام الطلبة ومسابقة محمد بيومي ومسابقة عزيزة أمير.

يكرم المهرجان في دورته الثالثة، المخرجة هالة خليل ومدير التصوير محمود عبدالسميع والفنان أحمد كمال.



يذكر ان لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير

الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال

مدير التصوير نزار شاكر

المنتج والمخرج محمد تيمور

لجنة تحكيم مسابقة الفيلم التسجيلي القصير

الناقد السينمائي/ محمد سيد عبدالرحيم

مدير التصوير / تامر جوزيف

المخرجة/ مي زايد

لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة

دكتور/ أحمد فهمي عبدالظاهر أستاذ ورئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما

دكتور / محمد شفيق مدير التصوير

المخرج / أحمد حسن

لجنة تحكيم مسابقة محمد بيومي

المخرج / محمد هاني

المخرج/ إيهاب عمرو

الناقد السينمائي/ أحمد عسر

لجنة تحكيم مسابقة عزيزة أمير

الدكتورة/ثناء هاشم أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما

الدكتورة/ إيمان يونس وكيل المعهد العالى للسينما

المخرجة/ ماري بدير.