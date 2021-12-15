عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد كمال: مبادرة السيسي لاحتواء مسرح الجامعة خطوة إيجابية

أحمد كمال
أحمد كمال

أشاد الفنان أحمد كمال، بتصريحات الرئيس السيسي التي قال فيها "إحنا محتاجين من كل الجامعات بتاعتنا في كل الفنون والأنشطة عشان نقدمهم للناس"، مؤكدا أهمية دعم الرئيس للمسرح وللشباب. 

وكان الرئيس استمع خلال زيارته لـ جامعة كفر الشيخ، إلى كورال موسيقي مقدم من طلاب كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، بقيادة الدكتور أحمد عواد.

وقال “كمال”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، "مبادرة الرئيس إيجابية جدا، ومفيدة للمسرح وللشباب، ونشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بالفن والفنانين، وأنا أحد النجوم الذين خرجوا من بوابة مسرح الجامعة إلى عالم الاحتراف ولم أكتفِ بهذا بل قدمت مسرح الشارع، فأنا عاشق لخشبة المسرح".

يذكر أن حفل ختام مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية بدأ بفيلم تسجيلي يضم التحضيرات الخاصة بالدورة الأولى للمهرجان كما تم عرض فيلم آخر يضمن الأفلام المشاركة بالمهرجان والتي تم عرضها على مدار 3 أيام. 

وتوافد عدد من النجوم والمبدعين لحضور حفل ختام مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية وكان من بين الحضور إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم والمخرجة نيفين شلبي والفنانة لطيفة فهمى والفنانة تقى فهيم والمخرج أشرف فايق. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الامارات وزارة الثقافة فرنسا جامعه الخارجية

ترشيحاتنا

انفتاح وتطور كبير.. إلهام شاهين: "مكنتش أحلم ألبس فستان سواريه في السعودية"

رئيس "لجنة مكافحة كورونا": 70% من حالات كورونا في مصر بسيطة

كفاية موت وحوادث| طلب عاجل من بسمة وهبة للبرلمان بسبب المخدرات ..فيديو

فاوتشي: لا نحتاج إلى تغيير لقاحات كورونا لمواجهة أوميكرون

أخبار السيارات| إدارة بايدن تعلن خطتها لتحويل العالم نحو السيارات الكهربائية.. وتويوتا تكشف عن مفهومها الكهربائي الرياضي الجديد

نكرتي مصر ليه ياست.. هكذا تسبب هدف « السولية » في الهجوم على دُرة التونسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

تامر أمين عن "فصل الموظف متعاطي المخدرات": لو تركناه يبقي حرام علينا.. فيديو

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

بـ تحذير عاجل من الأرصاد .. تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية

أحمد حسام ميدو يعلق على خسارة المنتخب أمام تونس.. شاهد

انقطاع جديد لخدمات الويب من أمازون.. عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وإنستجرام عالميا

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

لتوطين التكنولوجيا والصناعات..مصر ترفع شعار الاعتماد على النفس في تحلية المياه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

فيديو

انحدارة وانتكاسة .. الداعية العراقي جعفر الإبراهيمي يهين محمد رمضان "فيديو"

نهايات غريبة .. نجمات انفصلن عن أزواجهن في ٢٠٢١

الأرصاد الجوية تعلن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار |فيديو

فيديوجراف.. وسط المعازيم.. عروسان يحلقان شعريهما بالكامل أثناء زفافهما

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ