أحمد كمال: مبادرة السيسي لاحتواء مسرح الجامعة خطوة إيجابية

أشاد الفنان أحمد كمال، بتصريحات الرئيس السيسي التي قال فيها "إحنا محتاجين من كل الجامعات بتاعتنا في كل الفنون والأنشطة عشان نقدمهم للناس"، مؤكدا أهمية دعم الرئيس للمسرح وللشباب.

وكان الرئيس استمع خلال زيارته لـ جامعة كفر الشيخ، إلى كورال موسيقي مقدم من طلاب كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، بقيادة الدكتور أحمد عواد.

وقال “كمال”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، "مبادرة الرئيس إيجابية جدا، ومفيدة للمسرح وللشباب، ونشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بالفن والفنانين، وأنا أحد النجوم الذين خرجوا من بوابة مسرح الجامعة إلى عالم الاحتراف ولم أكتفِ بهذا بل قدمت مسرح الشارع، فأنا عاشق لخشبة المسرح".

يذكر أن حفل ختام مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية بدأ بفيلم تسجيلي يضم التحضيرات الخاصة بالدورة الأولى للمهرجان كما تم عرض فيلم آخر يضمن الأفلام المشاركة بالمهرجان والتي تم عرضها على مدار 3 أيام.

وتوافد عدد من النجوم والمبدعين لحضور حفل ختام مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية وكان من بين الحضور إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم والمخرجة نيفين شلبي والفنانة لطيفة فهمى والفنانة تقى فهيم والمخرج أشرف فايق.