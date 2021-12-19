فقدت البصر ساعة.. كواليس تعرض سلاف فواخرجي لحادث خلال تصوير «عنبر 6»

تعرضت الفنانة سلاف فواخرجي لحادث أثناء تصوير أحد مشاهدها في مسلسل "عنبر 6"، الذي يعرض حاليا على أحد المنصات.

وكشفت سلاف كواليس ما حدث قائلة في تصريحات لبرنامج et بالعربي":حادث كبير فحينما كنت اصور احد المشاهد سقطت قطعة ديكور بها حديد من السقف على عيني، وفقدت النظر ساعة كاملة، ونزفت كمية دم من إيدي ووشي، وكنت ارى كل شيء أبيض والناس بيضا، والناس بتصرخ وتحكي وجرى حولي".

وكانت قد سولاف فواخرجي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورة لها، وكتبت: "رهف #مسلسل عنبر ٦ ينطلق عرضه في ١٦ ديسمبر المقبل عبر شاهد للمخرج علي العلي تأليف هاني سرحان ودعاء عبد الوهاب".



"عنبر 6" بطولة صبا مبارك، سولاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غيرتا عون وغيرهم