عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فقدت البصر ساعة.. كواليس تعرض سلاف فواخرجي لحادث خلال تصوير «عنبر 6»

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

تعرضت الفنانة سلاف فواخرجي لحادث أثناء تصوير أحد مشاهدها في مسلسل "عنبر 6"، الذي يعرض حاليا على أحد المنصات.

وكشفت سلاف كواليس ما حدث قائلة في تصريحات لبرنامج et بالعربي":حادث كبير  فحينما كنت اصور احد المشاهد سقطت قطعة ديكور بها حديد من السقف على عيني، وفقدت النظر ساعة كاملة، ونزفت كمية دم من إيدي ووشي، وكنت ارى  كل شيء أبيض والناس بيضا، والناس بتصرخ وتحكي وجرى حولي".

بفستان أسود.. سلاف فواخرجي في إطلالة ساحرة .. شاهد

بالبرقع.. سلاف فواخرجي تشعل انستجرام بإطلالة ساحرة

وكانت قد سولاف فواخرجي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورة لها، وكتبت: "رهف #مسلسل عنبر ٦ ينطلق عرضه في ١٦ ديسمبر المقبل عبر شاهد للمخرج علي العلي تأليف هاني سرحان ودعاء عبد الوهاب".


"عنبر 6" بطولة صبا مبارك، سولاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غيرتا عون وغيرهم

 

سلوى محمد علي انستجرام حادث سلاف فواخرجي سلوى محمد نستجرام مسلسل عنبر 6

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان الأردني غسان المشيني عن عمر ناهز الـ 70 عاما

ابنة أنجلينا جولي تظهر معها خلال مؤتمر يناقش العنف ضد المرأة

نشرة الفن .. تامر حسني يتألق في حفله بالمنارة بحضور الآلاف وتورط أليك بالدوين في حادث مقتل مصورة فيلمه

في ذكرى ميلادها.. الاسم الحقيقي للفنانة عزيزة أمير رائدة السينما المصرية

درة آخرهم.. تصرفات غريبة من النجوم على ريد كاربت المهرجانات

نشرة الفن..موقف ياسمين صبري من أزمة شيرين عبد الوهاب.. خطوبة ندى رحمي.. حقيقة اعتزال غالية بن علي

مهرجان البحر الأحمر.. بسنت شوقي في جلسة تصوير بمدينة جدة التاريخية.. شاهد

البنت السعودية.. وائل كفوري يستبدل كلمات "البنت القوية" في حفله بموسم الرياض

ترشيحاتنا

أمير سعيود: متابع كل شىء عن الأهلي وأتمنى لهم التوفيق في السوبر الأفريقي

قدمنا بطولة جيدة.. علي معلول يتحدث عن خسارة تونس كأس العرب

جنرال موتورز تبدأ تسليم سيارة الهامر الجديدة للعملاء.. بهذا السعر | صور

الشروق التونسية: عرض خليجي لنجمي الأهلي والزمالك

إنفانتينو: مصر قادرة على استضافة كأس العالم.. فيديو

حالة نادرة.. جنين ينمو داخل كبد امرأة بدلًا من الرحم|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعبون خالفوا الاتفاق.. أفشة يفجر مفاجأة بعد خسارة منتخب مصر من قطر

الحرارة تحت الصفر.. موجة أمطار رعدية وعاصفة تضرب البلاد خلال ساعات

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في مدارس البحيرة غدا

أمطار وأجواء شديدة البرودة.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

حرصا على سلامة الطلاب..تعطيل الدراسة في 4 محافظات غدا لسوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات الشمالية|تحذير من طقس الأحد بالقاهرة والجيزة

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة نادرة.. جنين ينمو داخل كبد امرأة بدلًا من الرحم|فيديو

في شريحة إلكترونية.. زراعة شهادات لقاح كورونا تحت الجلد لتجنب فقدانها|صور

الدُقة .. أكلة مصرية أصيلة احتلت مكانة كبيرة فى الأفلام القديمة .. واختفت مع الزمن | نوستالجيا

"لما يكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق".. تفاصيل التحقيق مع الشيخ الحشاش

فيديو

بعد صراع مع المرض.. وداعًا الفنان محب كاسر صاحب القلب الطيب |فيديوجراف

الفلوس دي حلال؟.. قصة مؤثرة لـ مسن المنيب مع مذيع الشارع

هل فلوس الرقص حرام؟.. رد جرئ ومفاجئ من فيفي عبده

تحذير شديد من الأرصاد: درجات الحرارة ستصل الى 5 مئوية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ