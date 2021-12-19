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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق أمريكي بعد استهداف سفارتها في بغداد

إطلاق صاروخ على المنطقة
إطلاق صاروخ على المنطقة الخضراء بالعراق - ارشيفي

ذكرت صحيفة الرؤية العُمانية نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن منظومة سيرام أسقطت أحد الصاروخين ولم يسقط أي منهما على السفارة الأمريكية ، مؤكد إنه لم تحدث أي إصابات بين الأمريكيين.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أوردت في وقت مبكر اليوم الأحد نقلا عن بيان لخلية الإعلام الأمني أن المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت لقصف بصاروخين من نوع كاتيوشا.

وذكر البيان "تم تفجير الصاروخ الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام (الدفاعية) أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات، مما تسبب بأضرار بعجلتين (بسيارتين) مدنيتين". ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط خسائر في الأرواح أو إصابات.

وقال ايضا : إن قوات الأمن بدأت تحقيقا لتحديد موقع الإطلاق.

وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية من بينها السفارة الأمريكية ومبانى الحكومية.

 

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