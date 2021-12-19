العراق يكشف موقع هبوط صاروخين استهدفا السفارة الأمريكية في بغداد..صور

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الأحد، نقلا عن مصدر أمني، بأنه تم استهداف المنطقة الخضراء بصاروخين من طراز كاتيوشا.

وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق إن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء سقطت قرب ساحة الاحتفالات وتسبب بأضرار لسيارتين مدنيتين.

استهدف هجوم صاروخي المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد اليوم الأحد، والتي تضم السفارة الأمريكية.

وحسب "الحدث"، استهدف قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء تم من شارع فلسطين شرق بغداد.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام العراقية دوي صافرات الإنذار بمحيط المنطقة الخضراء.

وفي مقطع آخر تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر رشقات صاروخية في سماء بغداد والتي تستهدف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.