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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرازيل تمنح السفير العماني لديها وسام الصليب الجنوبي

جانب من الإحتفال
جانب من الإحتفال

منح الرئيس البرازيلي  جائير بولسونارو سفير سلطنة عمان لدي البلاد عماد بن حمود العبري  أرفع وسام برازيلي (وسام الصليب الجنوبي من الدرجة الرفيعة) وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لسلطنة عمان.

وقلًد  كينث نوبرجا وكيل وزارة العلاقات الخارجية البرازيلية لشؤون الشرق الاوسط وأوروبا وأفريقيا بتقليد السفير العماني الوسام وذلك خلال حفل رسمي أقيم بقصر الايتماراتي.

وألقى وكيل وزارة العلاقات الخارجية البرازيلية لشؤون الشرق الاوسط وأوروبا وأفريقيا كلمة استعرض فيها العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وما وصلت إليه من ازدهار.. مشيدًا بجهود سعادة السفير في هذا الشأن خلال فترة عمله والتي أسهمت في توطيد وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية البرازيل الاتحادية في جميع المجالات ومقدما له التهنئة بمناسبة حصوله على هذا الوسام الرفيع تقديرا لهذه الجهود.

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من جانبه عبر السفير عماد بن حمود العبري عن امتنانه وتقديره للرئيس البرازيلي لمنحه هذا الوسام الرفيع الذي يعد تكريما وتقديرا للعلاقات الثنائية المتميزة والمتطورة بين البلدين الصديقين.

كما عبًر ايضا عن شكره لجميع المسؤولين البرازيليين والشعب البرازيلي الصديق على ما لاقاه من دعم ومساندة وعلى التعاون المثمر الذي حظي به من كل الجهات خلال فترة عمله والذي ساهم في نجاح مهمته.. متمنيًا للبرازيل وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

جانب من الاحتفال 
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