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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة البحرين لدي سلطنة عمان تحتفل بالأعياد الوطنية للمملكة

ملك البحرين
ملك البحرين

أقامت سفارة البحرين في مسقط، حفل استقبال بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية إحياًء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمقاليد الحكم، بحضور أخعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الأعمال، والمواطنين البحرينيين المقيمين في مسقط، والطلبة البحرينيين.


وخلال الحفل، رفع السفير جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، وإلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى حكومة مملكة البحرين وشعبها الكريم، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بالأعياد الوطنية.

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البحرين تحتقل باليوم الوطني في أكسبو دبي

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سفارة البحرين في إسرائيل تقيم حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية


كما أعرب سفير مملكة البحرين في مسقط عن اعتزاز مملكة البحرين بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، والتي تشكل نموذجا متميزا لعلاقات المحبة والأخوة، مؤكدا حرص مملكة البحرين على الارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أوسع، خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

البحرين الملك حمد بن عيسي الأمير سلمان بن حمد الملك حمد بن عيسى آل خليفة سفارة مملكة البحرين سلطنة عمان

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