قبل ساعات من الإعلان عنه.. الكشف عن سعر ومواصفات هاتف iQOO Neo5 SE

روجت العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو vivo، لأحدث إصداراتها من الهواتف الذكية Neo5 SE، والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه غدا الاثنين الموافق 20 ديسمبر إلى جانب إصدار ثان يسمى Neo5s.

وشاركت الشركة الصينية iQOO، بعض الإعلانات التشويقية على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كشفت عن تصميم هاتف Neo5 SE وخيارات الألوان وبعض الميزات، والتي أكدت من خلالها أن الهاتف سيعمل بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، وفقا لـ "gsmarena".

وسيحزم هاتف iQOO Neo5 SE، شاشة تدعم معدل تحديث عال يبلغ 144 هرتزا، وسيدعم تقنية الشحن بقدرة 55 وات، ومع ذلك، سيأتي الهاتف الذكي مع محول شحن مرفق بقدرة 66 وات، وسيحتوي الهاتف على منفذ شحن من نوع USB-C.

هاتف iQOO Neo5 SE



وأكدت شركة iQOO، أن هاتف Neo5 SE سيأتي مع شاشة مثقبة مركزية، وسيجلب الهاتف إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب قارئ بصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للجهاز.



ومن المتوقع أن يتوفر هاتف iQOO Neo5 SE ، في ثلاثة ألوان رائعة، مقابل سعر يبلغ 315 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و900 جنيه مصري).



تسريبات تكشف مواصفات هاتف iQOO Neo5s



أشارت التسريبات السابقة، إلى أن هاتف iQOO Neo5s، سيأتي مزودا بشاشة تعمل بمعدل 120 هرتز في الثانية، وجودة شاشة + FHD مع ميزة حساسية ضغط الشاشة تمتاز بأداء عالي وسريع مصمم لهواتف الألعاب.

وسيعمل هاتف iQOO Neo5s، بمعالج كوالكوم الأقوى Snapdragon 888، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلىة بسعة 128 جيجابايت.

وسيحزم هاتف iQOO Neo5s، بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط ، ويتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 40 واط، ويدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Bluetooth 5.2.

وسيجلب هاتف فيفو iQOO Neo5s، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر IMX598 مزودة بـ OIS، مع عدسة ثانوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للعمق دقة 2 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتي بدقة 20 ميجابكسل.