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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يتحدى الغيابات أمام قادش بـ الدوري الإسباني.. الليلة

ريال مدريد
ريال مدريد

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره قادش، اليوم الأحد، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني.

 ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه إشبيلية  صاحب الـ 37 نقطة من 17 مباراة أيضًا.

ويتحدى ريال مدريد الغيابات أمام قادش، حيث سيفتقد كلا من، أندري لونين، مارسيلو، داني كارفاخال، لوكا مودريتش، إيسكو، ماركو أسينسيو، رودريجو جويس، جاريث بيل.

بينما استعاد خدمات داني سيبايوس لأول مرة هذا الموسم، عقب تعافيه من الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لويس لوبيز - فويدياس.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فرنانديز - فيرلاند ميندي - ميجيل.

خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا - بلانكو - بيتر.

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - لوكا يوفيتش - فينيسيوس جونيور.

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