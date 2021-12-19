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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تنعى ماجدة الجندي: صنعت تاريخا ثريا من الأعمال الصحفية البارزة

ماجدة الجندي
ماجدة الجندي

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الكاتبة الصحفية الكبيرة ماجدة الجندي زوجة الأديب الراحل جمال الغيطاني التى وافتها المنية فجر اليوم الأحد 19 ديسمبر بعد صراع مع المرض.

وقالت إن الراحلة احد المميزين فى مجال  الصحافة سواء المصرية اوالعربية ، ونجحت خلال مشوار طويل فى صنع تاريخ ثرى ضم مجموعة من الأعمال الصحفية والأدبية البارزة وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته .

يذكر أن ماجدة الجندي من مواليد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، تلقت تعليمها بمدرسة الليسيه، التحقت بكلية الآداب جامعة القاهرة، وبدأت في العمل الصحفي منذ سنوات دراستها الجامعية، وبدأت رحلتها في بلاط صاحبة الجلالة في مجلة روزاليوسف وقد ظلت تعمل في روزاليوسف لأكثر من عقدين، في قسم "أفيش" المختص بصور من الحياة كما شغلت ، رئاسة تحرير مجلة "علاء الدين" للأطفال، والتي تصدرها مؤسسة الأهرام وعملت في مجلة صباح الخير، حيث نشرت باقة من أروع التحقيقات والحوارات الصحفية.

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الكاتبة الصحفية الكبيرة ماجدة الجندي زوجة الأديب الراحل جمال الغيطاني مجال الصحافة سواء المصرية اوالعربية صنع تاريخ ثرى ضم مجموعة

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