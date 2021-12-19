مصطفى طاهر يكشف تفاصيل «سيرة فان ليو» أشهر مصوري القاهرة على «النيل الثقافية».. الليلة

يكشف الكاتب الصحفي مصطفى طاهر تفاصيل وأسرار السيرة الساحرة لفنان الفوتوغرافيا الشهير "فان ليو"، والتي تختصر جزءا عزيزا من سيرة مصر، وذلك على الهواء مباشرة في السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، عبر شاشة قناة النيل الثقافية، في برنامج "ياللي بدعتوا الفنون"

طاهر يقدم كتابا جديدا احتفالا بمئوية ميلاد أشهر مصوري القاهرة في القرن العشرين، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53.

ويعرض الكتاب الجديد الذي يندرج تحت "أدب السيرة" أبرز المحطات في مسيرة أشهر مصوري الفوتوغرافيا في القاهرة خلال القرن العشرين.

ويبحر مصطفى طاهر، المحرر الثقافي لبوابة الأهرام، ومدير تحرير مجلة فنون بالهيئة العامة للكتاب، في سيرة فان ليو وتقاطعاتها مع الحياة في المجتمع المصري طوال عدة عقود من القرن العشرين، من خلال 7 فصول.

وانتهى طاهر أيضا من سيناريو فيلم سينمائي يختصر تاريخ وسيرة فان ليو، المصري الأرميني الذي عاش في مصر حياته كلها، وعرف أشهر وأبرز نجوم المجتمع المصري.

ويوافق العام الجاري الذكرى المئوية لميلاد فنان الفوتوغرافيا الذي عرف بساحر الظلال والضوء.

وعايش أشهر مصوري القاهرة "فان ليو" العديد من التحولات التي شهدتها مصر طوال القرن العشرين.

وشكل المصور "الأرميني" موقعا مركزيا في عالم الفوتوغرافيا المصرية، منذ الأربعينات من القرن الماضي، وحتى رحيله عن دنيانا عام 2002.

ولد "ليفون ألكسندر بويادجيان" الشهير بفان ليو في نوفمبر 1921، ونشأ فان ليو في ذروة الفترة التي أعقبت مذابح الأرمن، فهربت أسرته إلى مصر سنة 1925، وعاشت أسرته في الزقازيق ثلاث سنوات قبل أن تنتقل إلى القاهرة عام 1930، حيث عمل الأب في شركة الترام والتحق ليفون بالمدارس الأرمنية، ثم التحق بالجامعة الأمريكية عام 1940ـ غير أنه لم يستكمل دراسته فيها لشغفه بالتصوير الفوتوغرافي.

ووثق فان ليو جزء عزيز من تاريخ مصر بعدسته، التي التقطت بورتريهات لعشرات النجوم، منهم الرئيسان محمد نجيب وجمال عبد الناصر، وعميد الأدب العربي طه حسين، وأنور وجدي، وداليدا، ورشدي أباظة، وزبيدة ثروت، وسامية جمال، والمخرج شادي عبد السلام، وشيريهان، والفنان محمد عبد المطلب، وعمر الشريف، وفاتن حمامة، ولبلبة، وغيرهم.

يذكر أن البرنامج التلفزيوني "ياللي بدعتوا الفنون" من إعداد دينا حاتم، وتقديم ريهام منيب، وإخراج وائل الجندي.