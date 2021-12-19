تطبيق لائحة الاتحادات البارالمبية على رياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار اللجنة الأولمبية المصرية الخاص بتطبيق لائحة الاتحادات البارالمبية الصادرة بالقرار رقم 21 لسنة 2017 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 185 بتاريخ 15 / 8/ 2017، لتكون هى لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوى الشلل الدماغي.

وأشار القرار رقم 10 لسنة 2021، إلي أنه بعد إطلاع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على الدستور وقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وعلى الميثاق الأوليمبى وعلى لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية وعلى مذكرة اللجنة القانونية باللجنة الأولمبية المصرية وعلى التفويض الصادر لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسة مجلس الإدارة رقم 3 بتاريخ 26 / 2 / 2018 باعتماد ونشر لوائح الهيئات الرياضية، تقرر تطبيق القرار المعلن عنه والمنشور بالجريدة الرسمية اليوم ليعمل به من تاريخ النشر .