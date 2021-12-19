بمكياج هادئ.. لقاء الخميسي تخطف أنظار متابعيها

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورا لها من أحدث جلسة تصوير.

وبدت لقاء الخميسي بفستان ذهبي بكم واحد ومنفوخ من ناحية الكتف، وتميز الفستان بطيات بسيطة، كما حددت خصرها بحزام نفس اللون، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، وحازت الصور على إعجاب المتابعين.

ويعد أحدث اعمال لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعى، وألفت عمر، ومحمد العمروسى، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه.