عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صمودها ضد التقلبات الأبرز.. 6عوامل تؤمن البورصة المصرية من تبعات هبوط الأسواق العالمية

صدى البلد

أكد محمود عطا، مدير الاستثمار بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن هناك 6 عوامل تجعل البورصة المصرية في مأمن من التأثر بموجة الهبوط العنيفة لأسواق المال العالمية ، وعلي رأسها الأمريكية يتبعها الأوروبية والآسيوية مع نهاية تعاملات الأسبوع قبل الأخير من شهر ديسمبر 2021.

 

وأوضح محمود عطا، أن حالة الهبوط التي شهدتها البورصات العالمية مع نهاية التعاملات الأسبوعية كانت نتيجة القلق المتزايد حيال انتشار متحور «أوميكرون» وتأثر بعض المتعاملين بنتائج إجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير، وإقرار حتمية رفع معدلات الفائدة خلال العام القادم للسيطرة على معدلات التضخم، إضافة لتسريع وتيرة خفض برنامج شراء الأصول.

 

وفي نهاية تعاملات الجمعة الماضية، هبط مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي 1.5% إلى 35.365 ألف نقطة، ونزل "S&P 500" بنحو 1.03% بالغا 4620 نقطة. وانخفض ناسداك بنسبة 0.07%.

 

وفي أوروبا، شهد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجعًا 0.6%، وهبط مؤشر داكس الألماني 0.7%، وانخفض كاك الفرنسي 1.1%. وفي اليابان، تراجع مؤشر نيكي بنحو 1.8% وهبط مؤشر توبكس  1.4%.

 

وبين محمود عطا مدير الاستثمار ، أن الأربعة عوامل الداعمة لصمود البورصة المصرية ضد التأثر بالهبوط العالمي، يتصدرها أن ما يحدث بالأسواق العالمية هو استحقاق لمرحلة تصحيح ، قد تستمر لعدة جلسات بعد وصولها لمستويات قياسية نتج عنها انتفاخ وتشبع شرائي ، أن البورصة المصرية لم تشهد أي صعود ملحوظ خلال الفترات الماضية، في ظل وجود أسعار متدنية وجاذبة قياساً بأسعار الاسهم داخل أسواق المنطقة والتي صعدت بنسب تتجاوز 20% خلال العام.

 

وأوضح أن أهم تلك العوامل، هي إعلان الحكومة المصرية معدلات التضخم منذ عدة أيام ، والتي أظهرت أنها مازالت بمناطق آمنة قياساً بأسعار الفائدة المرتفعة، ومن ثم لم يضطر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة وهذا سوف يكون جيد بالنسبة للبورصة المصرية.

 

وأضاف أن العامل الثالث يتمثل في حالة الزخم التي يشهدها السوق المصري من عمليات استحوذات من قبل المستثمرين الأجانب والعرب، والتي تشير إلى أن أسهم الشركات المدرجة بها فرص استثمارية جيدة، موضحا أن خير مثال لذلك إتمام عملية استحواذ شركة الدار العقارية الإماراتية على شركة السادس من اكتوبر «سوديك » وهي الصفقة التي بمثابة إعادة لتقييم قطاع من أهم القطاعات وهو القطاع العقاري.

 

وتابع: هناك عامل رابع يعزز من صمود البورصة المصرية ضد آية تقلبات وهو المضي قدوما في برنامج الطروحات الحكومية وما يمثل من خطوة هامة جداً لجذب كثيراً من الاستثمارات الأجنبية والعربية. ومؤخراً، تم طرح نسبة 10 ٪ من شركة أبو قير للأسمدة و تم الإقبال عليها من قبل المستثمرين الأجانب والعرب وبلغت قيمة الصفقة حوالي 2.2 مليار جنيه.

 

وأشار إلى أن العامل الخامس الذي يساهم في استمرار البورصة المصرية في أدائها المستقر والذي من المرجح أن يميل للإيجابية هذا الأسبوع هي القوة المالية للشركات المدرجة والتي عبرت عنها إعلان نتائج أعمال الـ 9 أشهر المنقضية والتي أظهرت نمواً واضحا في نتائج أعمال أغلبها وسوف تكتمل بإعلان نتائج اخر العام والتي من المتوقع أن تكون جيدة.

 

وأوضح أن نتائج نهاية العام الجاري ستؤكد أن أغلب الشركات القوية ماليا والمدرجة بالبورصة المصرية تتداول بأسعار أقل من قيمها العادلة بكثير وهو مؤشر لإثارة شهية المستثمرين العالمين في وسط تضخم الأسعار التي تشهدها بعض بورصات المنطقة والعالم.

 

ولفت إلى أن من تلك العوامل هو استقرار الوضع الصحي على الرغم من إعلان وزارة الصحة عن أربعة إصابات بمتحور كورونا الجديد، مشيرا إلى أن هذا المتحور الجديد ظهر بأغلب دول العالم وسيظهر القطاع الصحي وبعض الإجراءات الوقائية متانة الوضع الطبي بمصر والتي تم إظهاره في مواجهة الجائحة حينما اندلعت الأزمة في مارس 2021.

 

وأخيرا، يتوقع عطا أن تأثير موجة الهبوط التي تشهدها الأسواق العالمية على البورصة المصرية سيكون طفيفا ولن يمتد لأكثر من جلسة أو جلستين.

الاستثمار تداول الأوراق المالية البورصة البورصة المصرية البورصات العالمية

ترشيحاتنا

تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

بعد موافقة «الشيوخ».. منح ومزايا بالجملة لكبار السن في مشروع القانون الجديد |إنفوجراف

كلوب يزف خبرا سعيدا لجماهير ليفربول بشأن تجديد عقد محمد صلاح

النائب محمود حسين يكشف عن موقفه من انتخابات الجبلاية

ملهوش في المجاملات.. رضا عبدالعال يطالب بتعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب

دخلت أنا وصديقي مع الإمام في الركعة الأخيرة فهل يجوز أن يأتم أحدُنا بالآخر بعد سلامه؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

ما طلعتش جبنة.. مفاجأة في واقعة ضبط مصنع يستخدم بودرة حوائط بالمنوفية

استبعاد طارق حامد.. 40 لاعبا فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر بأمم أفريقيا

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية ..اعرف التفاصيل

تفاصيل العثور علي مصنع إنتاج جبن من معجون حوائط في المنوفية وهروب صاحبه|صور

تعطيل الدراسة ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات الشمالية|تحذير من طقس الأحد بالقاهرة والجيزة

بالأسماء.. شوبير يعلن المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة

حرصا على سلامة الطلاب..تعطيل الدراسة في 4 محافظات غدا لسوء الأحوال الجوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تأخر عربة الزفاف.. شاهد.. لحظة تحميل عروس على سيارة نصف نقل|فيديو

جنون.. شاهد امرأة تحول مطبخها إلى شاطئ رملي لأطفالها|صور

شاهد قرد ينتقم من كلاب قتلت صغيره|فيديو

حصاد عام 2021.. زواج وطلاق ومرض وخلافات.. نجوم الفن بين الإنجاز الفني والحياة الشخصية

فيديو

وفاة أحد أفراد أسرهم.. حادث طلاب الشيخ زايد ما زال يحصد الضحايا

القاتل الصامت.. مرض غامض ينتشر في دولة أفريقية

محمد هنيدى يكشف عن فيديو طريف بكواليس فيلم «وش إجرام»

عمري ما غيرت من حد .. تفاصيل وفاة طالب على يد زميله بسنتر دروس بالشرقية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ