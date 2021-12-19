وجدوا جثتها على الطريق الحر.. الطب الشرعى: فتاة كفر شكر عذراء.. شاهد

تواصل الأجهزة الامنية فى القليوبية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة " هايدى . و" على طريق بنها الحر.



وكشف تقرير الطب الشرعي للمجني عليها بعد تشريح الجثة عذريتها وعدم تعرضها لأي نوع من الاعتداء ظاهريا أو داخليا.



من ناحية أخرى أطلق رواد التواصل الإجتماعي هاشتاج حق هايدى- لازم- يرجع ، وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء ونعى لأسرة المجنى عليها ، مطالبين بسرعة ضبط المتهمين في الواقعة.



وسادت حالة من الحزن بين أسرة وأقارب المتوفية أثناء تشييع جثمانها لمثواها الأخير ، وانهارت والدتها خلال الجنازة معربة عن حزنها الشديد لفقدان ابنتها قائلة" روحتى منى ياهايدى.. ملحقتش افرح بيكى وأنتى عروسة".





تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز كفر شكر بورود بلاغ باختفاء فتاة تدعى هايدي وصفي من قرية كفر عامر ورضوان مركز كفر شكر عقب خروجها للذهاب للعمل بإحدى العيادات والمعامل الطبية ببنها.



وأخطر اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية ووضع خطة بحث هادفه لمعرفة مصير الفتاة والكشف عن آخر رؤية لها وفحص علاقاتها في القرية بكفر شكر والعمل في بنها.



وخلال السير في إجراءات الخطة ورد بلاغ بالعثور على جثتها ملقاة على الطريق الحر شبرا بنها في نطاق مركز بنها حيث جرى نقل الجثة للمستشفى وجاري بحث الواقعة وبيان سبب الوفاة حيث كشفت معاينة رجال الشرطة وجود حبل في رقبتها وعدم وجود إصابات واضحة في الجثمان وأنها توفيت نتيجة الخنق وجاري فحص الواقعة لتحديد مرتكبها.



وكشفت المعاينة أن المتوفاة تدعى هايدى وصفى شابة تبلغ من العمر 20 عاما وتغيبت فجأة وأنها من أسرة بسيطة بالقرية وليس لها أي عداوات أو مشكلات مع أحد ولم يظهر عليها قبيل الحادث أي شيء غريب أو مريب.



و لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى بالجزيرة الوسطى فى قليوب بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بمنطقة سنديون.

وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب العام وكذلك نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب وتجنيب السيارة على جانب الطريق للحفاظ على سير الحركة المرورية بالطريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابين بمنطقة سنديون دائرة مركز شرطة قليوب.



انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وكذلك رجال المرور وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى بالجزيرة الوسطى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بمنطقة سنديون دائرة مركز شرطة قليوب نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين.



وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب وكذلك نقل المصابين لمستشفى قليوب لتقديم العلاج لهم، وتصرح لعدد منهم بالخروج عقب تلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.