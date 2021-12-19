الفرحة ناقصة.. سيف الجزيري يعلق على خسارة تونس نهائي كأس العرب

علق سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس، علي خسارة نسور قرطاج للقب بطولة كأس العرب 2021، بعدما حقق منتخب الجزائر فوزا مثيرا على منتخب بلاده بهدفين دون مقابل، فى المواجهة التى أقيمت بينهما أمس على ملعب "البيت" فى نهائي البطولة التي استضافتها قطر.

ونشر سيف، صورة له علي موقع انستجرام، وكتب قائلا: “الفرحة ناقصة إن شاء الله القادم أفضل”، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



وكان تأهل منتخب تونس بعدما تربع على صدارة المجموعة الثانية، ثم واجه عمان في ربع النهائي ثم أقصى منتخب مصر من نصف النهائي في الثانية الأخيرة من المباراة بالفوز 1-0 بهدف عكسي من عمرو السولية.



ويحصل منتخب الجزائر البطل على 5 ملايين دولار، مقابل 3 ملايين للوصيف منتخب تونس.