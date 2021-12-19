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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الأزهر تكرم طالبة كتبت القرآن بالرسم العثماني في 5 أشهر

صدى البلد

كرم الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، الطالبة فاطمة يوسف عدلي بالفرقة الثانية بكلية اللغة العربية بأسيوط، لحفظها القرآن الكريم كاملا وكتابتها المصحف بخط يدها.

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وقالت الطالبة فاطمة يوسف عدلي: “أنا من قرية الحاج سلام التابعة لمركز فرطوش بمحافظة قنا وبدأت موهبتي في كتابة المصحف الشريف كاملا بالرسم العثمانى وأنا طالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري بعد أن حفظت القرآن الكريم كاملا وكان عمرى 15 سنة ثم قمت بكتابة القرآن الكريم كاملا بالرسم العثمانى فى 5 أشهر فقط”.


وأشارت فاطمة إلى أن شيخها الذى كان مشرف علي حفظها للقرآن الكريم أمرها بأن تكتب القرآن الكريم كاملا بخط يدها، لتثبيت الحفظ والاتقان وأيضا تحسين الخط العربى ومشابهته للرسم العثمانى وترك أثر وذكرى طيبة لها فى حياتى حتى تنال شرف كتابة القرآن الكريم كما نالت شرف حفظه.

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أسيوط جامعة الأزهر بأسيوط تكريم طالبة القران الكريم كلية اللغة العربية بأسيوط

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