دعاء الزوجة لزوجها يجلب السعادة والاستقرار

دعاء الزوجة لزوجها .. ترغب أي زوجة أن يعم السكينة والحب والمودة بينها وبين زوجها وتريد المحافظة على أمور وأسرار بيتها، لذا فإن قربها من ربها و دعاء الزوجة لزوجها بالهداية والرزق وصلاح الأحوال من الأمور التي تساعدها على تحقيق مرادها، قال تعالى «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ».

دعاء الزوجة لزوجها .. الدعاء في حد ذاته عبادة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، خاصة دعاء الزوجة لزوجها له أهمية كبيرة، حيث تبحث كثير من السيدات عن دعاء الزوجة لزوجها لما يعود عليها وعلى أسرتها إن شاء الله بالاستقرار والسكينة والسعادة الزوجية.

دعاء الزوجة لزوجها

اللهمّ سخر لزوجي جنود الأرض وملائكه السماء، وارزقه من فضلك العظيم ما يُدهشنا ويزح عنّا هذا الكرب برحمتك يا رحيم.

ربِ استودعتك زوجي الغالي في حّله وترحاله، فاللهمّ صبَ عليه من الرزق صبا صبا ولا تجعل رزقه كدّا ولا نكدا، وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته

«اللَّهُمَّ اهْدِني لأَحسَنِ الأخلاقِ لا يَهْدي لأَحسَنِها إلَّا أنتَ، اصرِفْ عنِّي سيِّئَها لا يَصرِفُ عنِّي سيِّئَها إلَّا أنتَ»، حيث تقول الزوجة في هذا الدعاء المأثور عن رسول الله صلّى الله عبيه وسلّم: (اهدِه) وتقصد في ذلك زوجها، بدلًا من قولها (اهدِني)، وتقول (اصرف عنه) بدلًا من (اصرف عنّي).



اللهُمَّ كمَا حسَّنْتَ خلْقِ زوجي فحَسِّنْ خُلُقِه



«اللهُمَّ اشفِ زوجي وعافِه، اللهُمَّ واشرح صدره للإيمان، اللهُمَّ ارزقه الهداية، اللهُمَّ أرِهِ الحقّ حقًّا وارزقه اتباعه، وأرِهِ الباطل باطلًا وارزقه اجتنابه، اللهُمَّ أبعد عنه رفقاء السوء، اللهُمَّ جنّبه الفواحش والمعاصي».



«اللهُمَّ اجعل زوجي من عبادك الصّالحين الملتزمين بطاعتك، واتّباع سنّة نبيّك محمّد - صلّى الله عليه وسلم-، اللهُمَّ اغفر ذنبه، وطهّر قلبه، وحصّن فرْجَه، اللهُمَّ سخّره لي، وسخّرني له.

اللهُمَّ جمِّل زوجي في نظري، وجمّلني في نظره، اللهُمَّ لا تفرّق بيني وبينه، اللهُمَّ احفظه لي يا أرحم الرّاحمين، يا ذا الجلال والإكرام





ربِّ اجعل زوجي أكثر تمسكًا بدينه، وزده تقربًا إليك، واجعل الصدق في حديثه وسدِّد خُطاه فيما تحب وترضى.

اللهُمَّ تجاوز عن زوجي سيئاته، واجعل السعادة تصيبه، واجعل الحزن والهمّ يخطئ طريقه، وأبعد عنه كل ما يكدّر صفوه».

دعاء لزوجي البعيد عني

اللهم رد زوجي لي ولأولاده سالم غانم مجبور الخاطر، اللهم احفظ لي من تقر عيني بوجودهم

اللهم استودعك نفسي وزوجي وأهلي وكل من أحب فأحفظهم لي.

اللهم بارك لى في صحة زوجي واجعله يتمتع بصحته وأصرف عنه المرض يا الله، اللهم أمدد في عمره يا الله اللهم اني استودعك زوجي بعينك التي لا تنام اللهم أحفظ لي من تقر عيني بوجودهم ومن جعلتهم أسباب سعادتي.

اللهم استودعك زوجي واهلي وكل من أحب فأحفظهم لي، اللهم اجعل هذه الليله بركة ويمن على عائلتي اللهم احفظ زوجي وأولادي واجعلهم فى مأمن من كل شى.

اللهم احفظ لي من لا أوفيه حقه مهما عملت وارزقه الصحة والعافية زوجي الغالي واحفظ لي فلذات كبدي بناتي حياتي اللهم اني استودعك اهلي وانت الحفيظ.

اللهم اني استودعك زوجي فأحفظه لي بحفظك استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه

اللهم إني استودعتك زوجي وسخر له الأرض ومن عليها وأجعل له من لدنك سلطانًا نصيرًا

اللهم إني استودعك زوجي بعينك التي لا تنام.

اللهم إني استودعتك زوجي فاجعله في عنايتك ورعايتك وحفظك أينما حل وارتحل

دعاء لزوجي المسافر

ربي احفظ لي مسافر تخاف عليه روحي من كل شيء وأخشى عليه من ضرر يمسه، اللهم بارك له في رزقه اللهم اكفيه شر الحقد والحسد من الناس يا الله

اللهم ان لي مسافر جعلته تحت عيناك استودعتك يا الله إياه فإنك خير المستودعين يا مسافر عين الله بالسفر تحميك ودعتك الرحمن وهو خير الحافظين.

اللهم إن لي مسافر تراه ولا أراه احفظه بعينك التي لا تنام

اللهم إن لي مسافر جعلته تحت عيناك استودعتك يا الله إياه فإنك خير المستودعين

يا مسافر عين الله بالسفر تحميك ودعتك الرحمن وهو خير الحافظين ربي احفظ لي مسافر تخاف عليه روحي من كل شيء، وأخشى عليه من ضرر يمسه

اللهم إن لي مسافر جعلته في ودائعك استودعتك يا الله زوجي قطعة من قلبي فاحفظه لي من كل شر يا رب

رب إن لي مسافر أخشى عليه من أي ضرر يمسه فأحفظه بعينك التي لا تنام.

يا حي يا قيوم إن لي حبيب مسافر تحبه روحي اللهم إني استودعتك إياه فاحفظه لي من كل شر.

اللهم أن لي مسافر لا أرى حياتي من بعده؛ فاحفظه لي بعينك التي لا تنام اللهم ارزقه بالمال الحلال الذي لا يعد ولا يحصى عاجلًا غير آجلًا.

دعاء تسخير الزوجة لزوجها



اللهم ألف بين قلبي وقلب زوجي كما الفت بين قلوب عبادك.

اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، اللهم سخره لي وسخرني له.

اللهمّ إنّي أسألك بوجهك الكريم أن ترزقني حبّ زوجي وترزقه حبّي وأن تسخّره لي وتسخّرني له اللهمّ اجعله أباً لي في الحنان وأخاً لي في الطّاعة وحبيباً في الفراش واجعلني له أمّاً في الحنان وأختاً في الطّاعة وحبيبةً في الفراش.

اللهمّ لا حول ولا قوّة لي إلّا بك ولا مغيث ومعين لي سواك أسألك بأسمائك الحسنى أن تهدي زوجي وتصلح حاله وشأنه وتسخّره لي كما سخّرت البحر لموسى وتسخّرني له وتجعلنا مجتمعَين على طاعتك يا ربّ العالمين. اللهمّ باعد بين زوجي وبين النّساء ولا تجعل له حظاً منهنّ إلّا معي يا حنّان يا منّان وارزقه حبّي وارزقني حبّه وألّف بين قلبَينا ولا تفرّقهما يا ربّ العالمين.

اللهمّ إنّي أستغيثك يا حيّ يا قيّوم أن تهدي زوجي إلى ما تحبّه وترضاه وترزقه من خزائنك

الّتي لا تنفذ وأن تثبّته على الإيمان.

اللهمّ سخّره لي وحنّن قلبه عليّ واجعلني قرّة عينٍ له وجمّلني في نظره واحجب عيوبي عنه وصلّى الله على سيّدنا محمّدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الفتاح، اللهم ارزقني فلاحًا في الدنيا ووفقني في أمور دنياي، وارزقني جنتك في الآخرة.. اللهم آمين يا رب العالمين.

دعاء لجوزي في المطر



اللهُمَّ إني أسالك باسمك الأحد، أن ترزق زوجي برّ والديه، وتعينه على طاعتهما.

اللهُمَّ أطل في عمر زوجي بالصحة والعافية، يا رب لقد منحني السعادة يوماً، فامنحه السعادة دهراً، يارب، قد فتح لي باب الحب فافتح له أبواب رحمتك.

ربِّ، إنك تعلم أن زوجي حبيبي وقرة عيني، فاحفظه لي وبارك في عمره وزدني حباً له، يا ربّ إن كان يشكو وجعاً وحزناً فكن له عوناً، وخفّف عنه مصائب الحياة، وإن كان يشعر بالفرح والسرور فزده سعادةً وسروراً.

اللهُمَّ إنّي أدعوك بكرمك وجودك أن تحفظ لي زوجي، وترزقه الصحة والعافية، وأن تجعل الرزق له ميسّراً حلالاً طيباً، وأن تجعل تعبه من أجلنا في ميزان حسناته، ربّي إنّي أحببته ولا أرى للدنيا جمالاً دونه، فأدعوك ألّا تحرمني منه، وتجعله بجواري سنواتٍ لا تُعدّ، بحُبٍّ، وإخلاص، ومودةٍ، ورحمةٍ.

اللهُمَّ سخر جنود الأرض وملائكة السماء، اللهم افتح لزوجي أبواب الرزق كلّها، واجعل الخير في طريقه، وأبعد عنه كل شرّ. اللهُمَّ ربّي، إنّي أسألك لي ولزوجي من الخير كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرّ كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهُمَّ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدّر صفونا، وأبعد عن زوجي كل سوء يا أرحم الراحمين، اللهُمَّ ارزقه في كل طرفة عين فرجاً ومخرجاً من كل ضيق، ووفقه لما تحب وترضى، واصرف عنه كل مرض وبلاء يا أرحم الراحمين. اللهُمَّ وسع في رزق زوجي، وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق.

اللهُمَّ ارزق زوجي مع كلّ خفقة قلب وطرفة عين فرجاً، ومخرجاً، وعفواً، وأمناً، وإيماناً. اللهُمَّ اجمعني بزوجي في الفردوس الأعلى، يا ذا الجلال والإكرام، اللهُمَّ ارزق زوجي فرحاً وعفواً، وأمناً وإيماناً مع كل طرفة عين، وكل خفقة قلب.

يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، أسألك بلطفك الخفيّ وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تُسخّر لي من هو أقوى منّي، وأن تجعلني سكناً لزوجي، وتجعله سكناً لي.

اللهُمَّ بارك لنا في ذريتنا كما باركت لإبراهيم في ذريته، وصبّر زوجي علي، وصبرني عليه، وانزع الشيطان مما بيننا.