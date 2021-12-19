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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عايز أطلق زوجتي لأن كل ما أطلبها تقولي اتحايل عليا..رد مبروك عطية

مبروك عطية يرد على
مبروك عطية يرد على أغرب سؤال

تلقى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، سؤالا وصفه بأنه من أغرب الأسئلة التى وردت إليه يقول صاحبه: “أنا متجوز من شهر وعايز أطلقها لأن كل أما اطلبها تقولى اتحايل عليا شوية؟”.

 

وقال مبروك عطية ردا على السؤال متعجبا: "بتداعبك وبتضحك معاك يا حبيبي، أنا معرفكش جايز تكون من الطيبين والطيبين ميستعجلوش بالطلاق". 

 

وأضاف مبروك عطية: “أنت عايز حد يا حبيبى أما تقوله عايزك، يقولك يلا؟!، بتقولك اتحايل عليا شوية، اتحايل عليها سِنة، هو أنت عرفتها والا خلصت الفوط اللى أمها جابتهالها”.

 

تابع مبروك عطية: “مفيش عيب غير انها بتقولك اتحايل عليا شوية بتناغشك، أقولهالك إزاى بتعملك مقدمات بتخرجك من حالة الجد، بتحبك، بتهزر معاك، احرص على بيتك، وأما تقولك اتحايل عليا شوية شوف صورتك فى المراية أكيد بتكون مكشر ملامحك مش مبسوط، مش باين عليك إنك عايز”.

 

واستطرد مبروك عطية: "يا حبيبي دى مراتك سرك وحلالك بقالك شهر عريس لسه نقش الحنة فى رجليها، دمار شامل كدا عشان بتقول اتحايل عليا شوية، يعنى هي بتقولك اتحايل عليا شوية بطريقة الجد والا بتقولك اتحايل عليا شوية بدلع، أكيد "بتتهز" وانت مكتبتليش إنها بتتنيل، مبتعرفش تفرق يا واد بين المداعبة والجد محدش علمك".

 

ووجه نصيحة للسائل قائلا: “قولها أقولك إيه.. أتحايل عليكي إزاى.. أقولك عشان خاطري" الله يصلح حالك ويفرحك ويبعد عنك شرور الإنس والجن.

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حكم الإسلام في الزوج الذي يترك زوجته 25 عاما ولا يقترب منها ويبتعد عنها دائما

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤا تقول صاحبته "ما حكم الإسلام في الزوج الذي يترك زوجته 25 عاما ولا يقترب منها ويبتعد عنها دائما؟


وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن هذا الزوج لو فعل ذلك عامدا متعمدا فهو حرام شرعا، منوها بأن الزوجة يجوز لها أن تطلب الطلاق لضرر أو عدم اقتراب زوجها منها.وتعجب مستشار المفتي من واقعة السؤال قائلا "أنا مش عارف ازاي ده زواج" متسائلا "انتي صبرتي 25 سنة وجاية تتكلمي دلوقتي".

وناشد مستشار المفتي هذا الزوج بأن يتقي الله ويتوقف عن توقيع الأذى لزوجته إلا إذا كان هناك سبب يمنعه من ذلك، ووقتها يكون الحل في الطلاق للضرر إلا إذا تنازلت الزوجة عن حقها.
 

مبروك عطية كل أما أطلب مراتي تقولي اتحايل عليا أنا متجوز من شهر وعايز أطلقها لأن كل أما اطلبها تقولى اتحايل عليا شوية مبروك عطية يرد على أغرب سؤال حكم الإسلام في الزوج الذي لا يقترب من زوجته متجوز من شهر وعايز أطلقها لأن كل أما أطلبها تقولي أتحايل عليا شوية الذي يترك زوجته 25 عاما ولا يقترب منها ويبتعد عنها دائما

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