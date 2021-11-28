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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الزوجة لزوجها.. اغتنميه للحصول على السعادة والاستقرار

دعاء الزوجة لزوجها
دعاء الزوجة لزوجها

دعاء الزوجة لزوجها .. الدعاء عبادة في حد ذاته والتوجه إلى لله سبحانه وتعالى بالدعاء، خاصة دعاء الزوجة لزوجها له أهمية كبيرة، حيث تبحث كثير من السيدات عن دعاء الزوجة لزوجها لما يعود عليها وعلى زوجها وأسرتها بالسعادة الزوجية والاستقرار الأسري.

 

دعاء الزوجة لزوجها .. ترغب أي زوجة فى نشر السكينة والحب والمودة والمحافظة على أمور وأسرار بيتها، لذلك قربها من الله عز وجل  و دعاء الزوجة لزوجها بالهداية والرزق وصلاح  الأحوال من الأمور التي تساعدها على تحقيق مرادها، قال تعالى «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، و دعاء الزوجة لزوجها يعود عليها وعلى أسرتها إن شاء الله بالاستقرار والسكينة والسعادة الزوجية.

 

دعاء الزوجة الصالحة لزوجها
ربِ استودعتك زوجي الغالي في حّله وترحاله، فاللهمّ صبَ عليه من الرزق صبا صبا ولا تجعل رزقه كدّا ولا نكدا، وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته، اللهمّ سخر لزوجي جنود الأرض وملائكه السماء، وارزقه من فضلك العظيم ما يُدهشنا ويزح عنّا هذا الكرب برحمتك يا رحيم.

 

«اللَّهُمَّ اهْدِني لأَحسَنِ الأخلاقِ لا يَهْدي لأَحسَنِها إلَّا أنتَ، اصرِفْ عنِّي سيِّئَها لا يَصرِفُ عنِّي سيِّئَها إلَّا أنتَ»، حيث تقول الزوجة في هذا الدعاء المأثور عن رسول الله صلّى الله عبيه وسلّم: (اهدِه) وتقصد في ذلك زوجها، بدلًا من قولها (اهدِني)، وتقول (اصرف عنه) بدلًا من (اصرف عنّي).

 

«اللهُمَّ كمَا حسَّنْتَ خلْقِي فحَسِّنْ خُلُقِي)، وتحول فيه الزوجة الدعاء للزوج بقولها: (اللهُمَّ كمَا حسَّنْتَ خلْقَه فحَسِّنْ خُلُقَه».

 

«اللهُمَّ اشفِ زوجي وعافِه، اللهُمَّ واشرح صدره للإيمان، اللهُمَّ ارزقه الهداية، اللهُمَّ أرِهِ الحقّ حقًّا وارزقه اتباعه، وأرِهِ الباطل باطلًا وارزقه اجتنابه، اللهُمَّ أبعد عنه رفقاء السوء، اللهُمَّ جنّبه الفواحش والمعاصي».

 

«اللهُمَّ اجعل زوجي من عبادك الصّالحين الملتزمين بطاعتك، واتّباع سنّة نبيّك محمّد - صلّى الله عليه وسلم-، اللهُمَّ اغفر ذنبه، وطهّر قلبه، وحصّن فرْجَه، اللهُمَّ سخّره لي، وسخّرني له، اللهُمَّ جمِّله في نظري، وجمّلني في نظره، اللهُمَّ لا تفرّق بيني وبينه، اللهُمَّ احفظه لي يا أرحم الرّاحمين، يا ذا الجلال والإكرام».

«اللهُمَّ اقسِم له من خشيتك ما تحول به بينه وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلّغه به جنّتك، اللهُمَّ اغفر لزوجي وللمسلمين كافّةً، واعفُ عنه وارحمه، واكتبه مع الصّالحين الأخيارۜ».

 «ربِّ اجعل زوجي أكثر تمسكًا بدينه، وزده تقربًا إليك، واجعل الصدق في حديثه وسدِّد خُطاه فيما تحب وترضى، اللهُمَّ تجاوز عن سيئاته، واجعل السعادة تصيبه، واجعل الحزن والهمّ يخطئ طريقه، وأبعد عنه كل ما يكدّر صفوه».

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دعاء الزوجة لزوجها بالرزق
اللهم افتح على زوجي كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه اللهم ابعد عنه كل شر وقدر له كل خير اللهم أطل في عمره بصحة وعافية يارب لقد منحني السعادة يوما ‘فامنحه السعادة دهرا يارب قد فتح لي باب الحب فأفتح له أبواب رحمتك.

اللهم سخر جنود الأرض وملائكه السماء اللهم افتح لزوجي كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه وأبعد عنه كل شر اللهم عظمني في قلب زوجي وجملني في عينه واجعلني له كما يحب واجعله لي كما احب واجعلنا لك يالله كمإ تحبٰ ويسر جميع أمورنا وحقق أمنياتنا انك على كل شي قدير.
اللهم إني ادعوك بكرمك وجودك أن تحفظ لى زوجي وترزقه الصحة والعافية وان تجعل الرزق له ميسر حلالا طيبا وان تجعل تعبت من أجلنا في ميزان حسناته ربى إني أحببته ولا أري الدنيا جمال بدونه فأدعوك أن لا تحرمني منه وتجعله بجواري سنوات لا تعد بحب وإخلاص ومودة و رحمة.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم وعطيتك الجزلى ان ترزق زوجى من حيث لا يحتسب وتصب عليه الرزق صبا ولا تجعل عيشه كدا وتغدق عليه من كل خير.
 

اللهم اغفر لزوجي واهد قلبه وارضَ عنه وارزقه الرزق الحلال الطيب الواسع المبارك، وافتح عليه كل أبواب الرزق واجعل الخير أمامه، اللهمّ لا تجعل لأحدٍ فضلاً عليه سواك يا جوّاد يارحيم.
 

دعاء قوي لتسخير الزوج

 اللهم زدني قرباً إليك، اللهم زدني قرباً إليك اللهم زدني قرباً إليك. اللهم أره الحق حقاً وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلاً وارزقه اجتنابه. 


اللهم ألف بين قلبي وقلب زوجي كما الفت بين قلوب عبادك.

 

اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، اللهم سخره لي وسخرني له. اللهمّ إنّي أسألك بوجهك الكريم أن ترزقني حبّ زوجي وترزقه حبّي وأن تسخّره لي وتسخّرني له اللهمّ اجعله أباً لي في الحنان وأخاً لي في الطّاعة وحبيباً في الفراش واجعلني له أمّاً في الحنان وأختاً في الطّاعة وحبيبةً في الفراش. 

 

اللهمّ لا حول ولا قوّة لي إلّا بك ولا مغيث ومعين لي سواك أسألك بأسمائك الحسنى أن تهدي زوجي وتصلح حاله وشأنه وتسخّره لي كما سخّرت البحر لموسى وتسخّرني له وتجعلنا مجتمعَين على طاعتك يا ربّ العالمين. اللهمّ باعد بين زوجي وبين النّساء ولا تجعل له حظاً منهنّ إلّا معي يا حنّان يا منّان وارزقه حبّي وارزقني حبّه وألّف بين قلبَينا ولا تفرّقهما يا ربّ العالمين. 

 

اللهمّ إنّي أستغيثك يا حيّ يا قيّوم أن تهدي زوجي إلى ما تحبّه وترضاه وترزقه من خزائنك الّتي لا تنفذ وأن تثبّته على الإيمان. 

 

اللهمّ سخّره لي وحنّن قلبه عليّ واجعلني قرّة عينٍ له وجمّلني في نظره واحجب عيوبي عنه وصلّى الله على سيّدنا محمّدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الفتاح، اللهم ارزقني فلاحًا في الدنيا ووفقني في أمور دنياي، وارزقني جنتك في الآخرة.. اللهم آمين يا رب العالمين.

 

دعاء لزوجي الغالي بالتوفيق

اللهمّ أكرم زوجي الغالي ووسّع له في رهعزقه مدّ بصره، واصرف عنهُ يا سيّدي كلّ سوء، اللهمّ إن كان رزقه في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه اللهمّ برحمتك وكرمك عليه.

 

 ربِ أسألك سعةً في الرزق لزوجي وبارك لنا فيه، وارزقه الرزق الكثير الطيب .. اللهمّ إني أسألك الكسب الطيب، والمال الحلال الذي يغنينا عن سؤال أحدٍ من خلقك يا رب العالمين.

 

 اللهم استر زوجي عن أعين خلقك وعن نظرات الشامتين، وبارك لي في زوجي، وزد له في العطاء، ونعوذُ بك اللهمّ من الذنوب المانعة للرزق، وأسألك حفظاً من كلّ ذنبٍ يبعد عنا ما كتبته لنا.

اللهمّ أطل لي في عمر زوجي الغالي، وامنحنه السعادة كما منحني الحب والحنان، وافتح له من أبوابك التي لا تنفد ما يُعجزنا عن شكرك يارب العالمين.

 اللهمّ إنّي أسألك بكلّ اسمٍ هو لك ألاّ تُضيع لزوجي تعب ولا تهدم له حلم وطموح، واجعل التوفيق والسداد حليفاً من عندك، ووفقه فإن التوفيق من عندگ وسهل أمره في الأمور كلّها.

 اللهم إني أسألك لزوجي من الخير كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرّ كلّه، اللهم أرزق زوجي عملاً يليقُ به وتوفيقاً من عندك لا فضل فيه لأحدٍ سواك، مع كل خفقة قلب وطرفة عين فرجًا وتوفيقاً ومخرجًا وعفوًا

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