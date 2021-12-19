الكاف يتحدى أوروبا.. المكتب التنفيذي يرفض تأجيل أمم أفريقيا

استقر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على إقامة أمم إفريقيا في موعدها بالكاميرون.

وكشفت مصادر داخل "كاف" أن أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي صوتوا خلال الاجتماع لصالح قرار رفض تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2021" وإقامتها في موعدها خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل، ورفض فكرة التأجيل أو الإلغاء

يذكر أن اتحاد الأندية الأوروبية، أرسل خطابا إلى الفيفا والكاف “مؤخرا” أكد خلاله رفضه إرسال اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا إلى منتخابتهم، للمشاركة في أمم الإفريقية.

وأكد اتحاد الأندية الأوروبية في خطابه، عدم إرسال المحترفين الأفارقة في أوروبا للمشاركة في أمم إفريقيا، بسبب نقص الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون بطولة كأس أمم إفريقيا 2022، في الفترة من 9 يناير المقبل، حتى 6 فبراير.

يذكر أن مصر استضافت النسخة الماضية من بطولة أمم إفريقيا 2019 بدلا من الكاميرون، والتي توج بها منتخب الجزائر.