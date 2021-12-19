عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيئة تنمية الصعيد: الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير بالمشروعات التنموية بالصعيد.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الصعيد لم يحظى باهتمام كبير من الدولة مثلما حدث في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "الرئيس السيسي يعطي اهتماما كبيرا بالمشروعات التنموية في الصعيد".


وأشار إلى أن دور الهيئة هو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمحافظات الصعيد بمشاركة أهالي الصعيد، فضلا عن تنفيذ مشروعات تنموية بجميع المجالات في كل أنحاء الصعيد، وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة في الصعيد.


وأكد أن هدف المشروعات التنموية هو توفير حياة كريمة وآمنة لمحافظات الصعيد، متابعا: "ندرس المشروعات الجاري تنفيذها بصعيد مصر لتحسين حياة المواطنين".


وقال: "بدأنا في تنفيذ مشروع قومي يخدم أهالي أسوان وهو مزرعة دواجن ستحقق فرص عمل كبيرة بالمحافظة".

مشروعات تنموية محافظات الصعيد المشروعات التنموية حياة كريمة الرئيس السيسي التنمية المستدامة تحسين حياة المواطن

ترشيحاتنا

الإنتاج هيقل.. الزراعة تحذر المزارعين من خطر الصقيع على 6 محاصيل.. فيديو

تطوير المناطق التاريخية وغير المخططة.. الرئيس السيسي لا يتوقف عن بناء الدولة

احذر.. هذا الحلف كذباً يدخلك النار .. الإفتاء توضح

إدراج هاتف Galaxy S21 FE على موقع سامسونج الرسمي بسعر مرتفع

أفضلهم صادم.. 3 حلول لإنقاذ كأس الأمم الإفريقية من الإلغاء

الحرارة في سانت كاترين تحت الصفر.. الأرصاد: بدء حالة عدم الاستقرار الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا في جميع مدارس القاهرة

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

من بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 5 محافظات غدا بسبب الطقس السيئ

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

تطورات إصابة أيمن اشرف وموقفه من المشاركة مع الأهلي في السوبر الأفريقي

ذروة التقلبات الجوية.. الأرصاد: متوقع سقوط كرات ثلج على هذه المناطق

تحذيرات عاجلة.. عاصفة رعدية تضرب البلاد خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

أربعيني وسيم .. من هو شبيه رشدي أباظة؟

بعد تأخر عربة الزفاف.. شاهد.. لحظة تحميل عروس على سيارة نصف نقل|فيديو

جنون.. شاهد امرأة تحول مطبخها إلى شاطئ رملي لأطفالها|صور

فيديو

فيديو جراف.. جريمة هزت المجتمع الأردني..قصة مريم الفتاة المقتولة بـ 15 طعنة

توضيحات عاجلة لوزير التعليم حول امتحانات أولي وثانية ثانوي وتأجيل الدراسة.. فيديو

عاقل ورزين.. سيدة تبحث عن زوجة ثانية لزوجها .. فيديو

فنانون نجوا من الموت خلال 2021.. تعرف عليهم| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ