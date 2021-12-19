هيئة تنمية الصعيد: الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير بالمشروعات التنموية بالصعيد.. فيديو

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الصعيد لم يحظى باهتمام كبير من الدولة مثلما حدث في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "الرئيس السيسي يعطي اهتماما كبيرا بالمشروعات التنموية في الصعيد".



وأشار إلى أن دور الهيئة هو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمحافظات الصعيد بمشاركة أهالي الصعيد، فضلا عن تنفيذ مشروعات تنموية بجميع المجالات في كل أنحاء الصعيد، وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة في الصعيد.



وأكد أن هدف المشروعات التنموية هو توفير حياة كريمة وآمنة لمحافظات الصعيد، متابعا: "ندرس المشروعات الجاري تنفيذها بصعيد مصر لتحسين حياة المواطنين".



وقال: "بدأنا في تنفيذ مشروع قومي يخدم أهالي أسوان وهو مزرعة دواجن ستحقق فرص عمل كبيرة بالمحافظة".