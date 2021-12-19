التنمية الصناعية: الدولة تسعى لدعم الصعيد وطرح حلول تمويلية للمستثمرين

ختام فعاليات مؤتمر "نحو مستقبل صناعي افضل لصعيد مصر"

اختتمت أعمال مؤتمر خدمات تنمية الأعمال تحت شعار "نحو مستقبل صناعي أفضل لصعيد مصر" والمعرض المصاحب له، والذي نظمته الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالمناطق الصناعية على مدار يومين.

قال المهندس محمد فاضل الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن عقد المؤتمر يأتي في إطار توجه الدولة نحو تنمية الصعيد، فضلا عن التوجيهات المباشرة من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بدعم خطط التنمية في صعيد مصر من خلال تفعيل وحدة تنمية الصعيد بالهيئة.

وأضاف الزلاط أن المؤتمر نجح أن يكون بمثابة حلقة وصل ومنصة للربط بين المستثمرين الصناعيين ومقدمي خدمات تنمية الأعمال مثل خدمات تسويق المنتجات والتصدير فضلا عن خدمات ترشيد الطاقة وتحسين الإنتاجية وخدمات التدريب لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافها وتحقيق أكثر ربحية وانتشارا وتوفير التدريب المهني والإداري ومساعدة تلك الشركات في وضع خطط التطور المستقبلي والخدمات التسويقية فضلا عن طرح حلول تمويلية للمستثمرين من خلال الأجهزة المعنية والمبادرات المختلفة.

وأكد، مواصلة عقد مثل تلك المؤتمرات دوريا بالتعاون مع وكالة GIZ الألمانية لتقديم الخدمات للمستثمرين وخاصة ان الحكومة المصرية تولى اولوية قصوى للتنمية بالصعيد ووضعه على خريطة الاستثمار الصناعي.

من جانبها، أوضحت المستشار الاقتصادي لرئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الدولة تسعى إلى تنمية صعيد مصر خاصة في قطاع الصناعة، حيث يتميز الصعيد بموارده البشرية والطبيعية المتميزة، حيث يجري حاليا ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها ورفع كفاءة العاملين بها لتلبية احتياجات المستثمرين.