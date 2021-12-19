غير مسبوق.. هيئة تنمية الصعيد تشيد بدور الدولة ومشروع حياة كريمة

أكد شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الصعيد كيان كبير وقوة دافعة للتنمية ولتطوير الاقتصاد في مصر، لافتا إلى أن ما يتم من مشروعات في الصعيد بمثابة إنجاز تاريخي.

وأضاف “شريف صالح” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الدولة المصرية تتبع أسلوب مختلف في تخطيط وتنفذ المشروعات، حيث نقوم بتنفيذ مشروعات قومية عالمية في وقت قياسي، منوها إلى أن الدولة أنشئت العديد من المحاور والطرق التي أصبحت سببا اساسيا من أسباب التنمية والاستثمار.

ونوه إلى أن الطرق والمحاور التي أنشاتها الدولة نجحت في سد الفجوات التنموية بين شرق وغرب النيل والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشددا على أهمية المحاور التي تمت في الصعيد، مثل محور قوص في قنا.

وأكد شريف صالح أن المحاور والطرق هي مفاتيح نجاح أي دولة، متابعا: حياة كريمة مشروع لم يحدث في أي دولة بالعالم، فهو مشروع عملاق يجعل الجميع يتوقفون أمامه".

وأشار إلى أن مشروع حياة كريمة سيوفر جودة وأمان الحياة لمواطني الصعيد، فهو مشروع عملاق ولا تستطيع أي دولة أن تنفذه، مؤكدا أن مؤسسات الدولة بالكامل تشارك في مشروع حياة كريمة.



