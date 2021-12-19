الروح الرياضية.. نجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد حارس منتخب مصر والنادي الأهلي

حرص محمود حمدى الونش نجم النادي الزمالك علي تهنئة زميله محمد الشناوى، حارس مرمى منتخب مصر والقلعة الحمراء بعيد ميلاده الـ 33"



ونشر مدافع منتخب مصر، عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، صورة له برفقة الشناوى، وعلق قائلاً: "عيد ميلاد سعيد".



واحتفل محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر، امس السبت، بعيد ميلاده الـ33 فهو من مواليد 18 ديسمبر عام 1988 فى الحامول بكفر الشيخ.



وشارك فى كل البطولات القارية والعالمية، مع منتخب مصر والقلعة الحمراء حيث شارك مع الفراعنة فى كأس العالم روسيا 2018 وحصل على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر وأوروجواى وهو إنجاز لم يحققه أى لاعب مصرى آخر عبر التاريخ.