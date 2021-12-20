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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إصدار خاص من لامبورجيني احتفالًا بالذكرى الـ50 للأيقونة "كونتاش"| صور

اصدار خاص من لامبورجيني
اصدار خاص من لامبورجيني احتفالًا بالذكرى الـ 50 لكونتاش

تمكنت شركة لامبورجيني الإيطالية من فرض سيطرتها وسط كبار مصنعي السيارات، نسبة إلى الكثير من الطرازات الخارقة والرياضية التي اطلقتها طوال تاريخها العريق والممتد، ومن بين هذه الاصدارات هي النسخة الشهيرة "كونتاش"، التي كانت انطلاقتها الاولي في العام 1971 وحتى 1990.

اصدار خاص من لامبورجيني كونتاش احتفالًا بالذكرى الـ 50

 

وخلال شهر اغسطس الماضي من العام الجاري 2021، قد كشفت لامبورجيني عن احتفال خاص تكريمًا للنسخة كونتاش بمرور 50 عامًا على انطلاقها، لتقدم اصدارات خاصة بلغ عددها 112 نسخة، ولكن يبدو ان اصحاب اصدارات كونتاش السابقة أرادوا امتلاك تلك النسخة مرة اخرى، ليتم نفاذ جميع الطرازات المقدمة من تلك الايقونة.

ومن المفترض ان يتم تسلم الـ 112 نسخة من كونتاش LPI 800-4 إلى المقدمين لشرائها على مدار العام القادم 2022، مع اطلالة خارجية ذات طلاء خارجي متنوع مما يعكس الحالة الفريدة للسيارة الجديدة ذات المظهر المميز والجديد، إلى جانب استخدام الاليات الحديثة مثل الياف الكربون، والتقنيات العصرية سواء كانت داخليًا أو خارجيًا.

أما عن الاداء الفني للسيارة لامبورجيني كونتاش، فتستمد قوتها من محرك بسعة 6500 سي سي، مكون من 12 اسطوانة، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 803 حصانا، ومحرك إلكتروني 48 فولت بتقنيات هجينة متطورة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية الاداء.

ويذكر ان السيارة لامبورجيني كونتاش الجديدة قدمت بقيمة سعرية قدرها 2.64 ميلون دولار امريكي.

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