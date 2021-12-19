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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قطار ليفربول يتعطل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الأحد

صدى البلد

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مباراة توتنهام وضيفه ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 41 في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد توتنهام 26 نقطة في المركز السابع.

مانشستر سيتي عزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما وصل إلى 44 نقطة، وانتصر على مضيفه نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 4\0، مساء اليوم الأحد.


وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم على النحو التالي:

1- مانشستر سيتي: 44 نقطة

2- ليفربول: 41 نقطة

3- تشيلسي: 38 نقطة

4- أرسنال: 32 نقطة

5- وست هام: 28 نقطة

6- مانشستر يونايتد: 27 نقطة

7- توتنهام: 26 نقطة

8- وولفرهامبتون: 25 نقطة.

9- ليستر سيتي: 22 نقطة

10- أستون فيلا: 22 نقطة

11- كريستال بالاس: 20 نقطة.

12- برينتفورد:20 نقطة

13- برايتون:20 نقطة

14- إيفرتون:19 نقطة

15- ساوثهامبتون:17 نقطة

16- ليدز يونايتد:16 نقطة

17- واتفورد: 13 نقطة.

18- بيرنلي: 11 نقطة.

19- نيوكاسل يونايتد:10 نقاط

20- نوريتش سيتي: 10 نقاط. 

 

التعادل ليفربول توتنهام الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

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