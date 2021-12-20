مريم الخشت تروج لفيلمها الجديد "ريتسا"عبر إنستجرام

روجت الفنانة مريم الخشت لفيلمها الجديد "ريتسا" عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة"إنستجرام"

حيث نشرت عدة صور لها برفقة الفنان"أمير المصري "،معلقةً " أحب أعرفكم على "نادين وحسام"

يمكن العلاقة اللي بينهم "أقوى" من حاجات كتير في حياتهم، بس مش هي "الأهم".. ممكن أقول إنها علاقة صعبة! وصعوبتها في ظروفها اللي يمكن لو كانوا اتقابلوا في وقت تاني كانت هتبقى من أحلى القصص اللي بنسمع عنها.. شوفوا قصة "نادين وحسام" وقصص حب تانية في فيلم "ريتسا" دلوقتي في كل دور العرض”

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي"أنا حاسة في حب بجد"،" الف مبروك موفقين دايما يافنانين"،"أنا هدخل الفيلم وش".