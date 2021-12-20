شبانة : اتحاد الكرة يؤجل الرد على عرض غانا إنتظارًا لمصير أمم أفريقيا

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: تلقى اتحاد الكرة عرضا من احدى شركات التسويق لإقامة مباراة بين منتخب غانا ومصر مطلع الشهر المقبل استعدادا لأمم أفريقيا.

وتابع : العرض تضمن إقامة المباراة في الإمارات على أن تتحمل الشركة تكاليف سفر وإقامة منتخب مصر في الإمارات، ومبلغ مالي جار التفاوض عليه، فيما سيكون المنتخب الغاني متواجدا هناك في معسكر مغلق استعدادا للبطولة.

وأضاف : قرر اتحاد الكرة عرض الأمر على الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش للموافقة عليه وانهاء التفاوض على المباراة.

واستكمل : ينوي اتحاد الكرة تأجيل الرد على العرض لحين تحديد مصير أمم أفريقيا بشكل رسمي من قبل الكاف.

و أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة ضمت 40 لاعباً، وهي القائمة المبدئية للفراعنة في كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر في كأس الأمم خلال الفترة بين 9 يناير إلى 6 فبراير 2022 بالكاميرون.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كلاً من نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وأرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة تضم 40 لاعباً وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على أن يتم اختيار القائمة النهائية المشاركة في أمم أفريقيا من تلك الأسماء.

وشهدت القائمة تواجد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي العائد من إصابة طويلة بعد اجراء جراحة الرباط الصليبي، حيث بدأ يتواجد في قائمة فريقه خلال الفترة الأخيرة.

وتواجد أيضاً في القائمة المبدئية لأمم أفريقيا، محمد فتح الله مدافع غزل المحلة، وكذلك أحمد رمضان "بيكهام" لاعب سموحة.

وتأكد غياب طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك عن أمم أفريقيا المقبلة بعد استبعاد كيروش له من القائمة المبدئية.