شبانة يكشف تفاصيل جلسة بيبو وموسيماني مع لاعبي الأهلي قبل السوبر.. فيديو

قال محمد شبانة: “حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وبيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي على عقد جلسة مع لاعبي الأهلي الدوليين المنضمين من منتخب مصر عقب انتهاء كأس العرب لصفوف الفريق استعدادا للسوبر الأفريقي أمام نادي الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر”.

وتابع شبانة ببرنامجه “بوكس تو بوكس” المذاع عبر فضائية “etc”: “جاءت جلسة الخطيب وموسيماني من أجل تهيئة لاعبي الأهلي من الناحية النفسية خاصة بعد خسارة لقب البطولة وكذلك برونزية البطولة”.



وأضاف: “موسيماني في حضور الحطيب للاعبي لابد أن تثقوا في أنفسكم وتعملوا بكل جدية أمام الرجاء المغربي وأن تكونوا في أفضل حالة وأعلى مرتبة تستطيعون الوصول إليها”.



واستكمل: “كما يسعي الخطيب وموسيماني إلى استعادة ثقة اللاعبين قبل اللقاء المرتقب أمام الرجاء المغربي خاصة محمد مجدي أفشة ومحمد شريف في ظل وجود أزمة مع كارلوس كيروش بسبب استبعادهم أو عدم الدفع بهم في مراكزهم مما أثر على مستواهم في البطولة”.