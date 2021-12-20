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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالظاهر السقا : حزين على استبعاد طارق حامد من المنتخب.. فيديو

طارق حامد
طارق حامد

تحدث عبدالظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، عن نادي فيوتشر وتأسيس فريق الكرة الاول بالنادي، ومنتخب مصر واختيارات كيروش للاعبين .

وقال السقا في تصريحات تلفزيونية مع الاعلامي محمد شبانة  ببرنامجة بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: كنا نحاول اختيار الشخصيات قبل أن يكونوا لاعبين كرة قدم ، أوضة اللبس بالنسبه لنا كانت هي الهدف الأول.

وتابع : اول موسم لنا بالدوري هدفنا فيه أن نكون متواجدين بالدوري الممتاز وبقوة ونقدم مستوى مميز  ، بالإضافة لتسويق وتكوين شخصية النادي واللوجو وشعار النادي فوق ثم  يأتي الجميع بعده، مشيرا إلى ان شخصية اللاعبين داخل غرف الملابس كانت اساس اختياراتنا.

واضاف : تعاقدنا مع عمر كمال عبدالواحد لمدة ثلاثه سنوات مع حريه تحديد مصيره بعد الموسم الاول بالإستكمال معنا او العودة للزمالك .

واستكمل : لم اتفاجئ من تألق أحمد رفعت مع المنتخب ، وحتى الان لم يستفد المنتخب من إمكانيات رفعت كاملة رغم تألقه .
واستطرد عبدالظاهر السقا : حزين على استبعاد طارق حامد من قائمة  المنتخب ببطولة امم افريقيا .

واختتم : لا يوجد مدير فني مصري قادر على تنفيذ اختيارات كيروش، مشيرا أن خبرات كيروش تنجح كفته امام انتقادات قائمة المنتخب.

عبدالظاهر السقا نادى فيوتشر بالدوري الممتاز عمر كمال عبدالواحد للزمالك أحمد رفعت طارق حامد

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