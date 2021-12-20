عبدالظاهر السقا : حزين على استبعاد طارق حامد من المنتخب.. فيديو

تحدث عبدالظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، عن نادي فيوتشر وتأسيس فريق الكرة الاول بالنادي، ومنتخب مصر واختيارات كيروش للاعبين .

وقال السقا في تصريحات تلفزيونية مع الاعلامي محمد شبانة ببرنامجة بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: كنا نحاول اختيار الشخصيات قبل أن يكونوا لاعبين كرة قدم ، أوضة اللبس بالنسبه لنا كانت هي الهدف الأول.

وتابع : اول موسم لنا بالدوري هدفنا فيه أن نكون متواجدين بالدوري الممتاز وبقوة ونقدم مستوى مميز ، بالإضافة لتسويق وتكوين شخصية النادي واللوجو وشعار النادي فوق ثم يأتي الجميع بعده، مشيرا إلى ان شخصية اللاعبين داخل غرف الملابس كانت اساس اختياراتنا.

واضاف : تعاقدنا مع عمر كمال عبدالواحد لمدة ثلاثه سنوات مع حريه تحديد مصيره بعد الموسم الاول بالإستكمال معنا او العودة للزمالك .

واستكمل : لم اتفاجئ من تألق أحمد رفعت مع المنتخب ، وحتى الان لم يستفد المنتخب من إمكانيات رفعت كاملة رغم تألقه .

واستطرد عبدالظاهر السقا : حزين على استبعاد طارق حامد من قائمة المنتخب ببطولة امم افريقيا .

واختتم : لا يوجد مدير فني مصري قادر على تنفيذ اختيارات كيروش، مشيرا أن خبرات كيروش تنجح كفته امام انتقادات قائمة المنتخب.