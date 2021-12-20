التنمية المحلية: تعطيل الدراسة في 7 محافظات بسبب الطقس السيئ

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

يأتي ذلك فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة عَلِي عدد من محافظات الجمهورية اليوم .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أكد على أن محافظات القاهرة و الجيزة والقليوبية و الإسكندرية و مطروح وكفرالشيخ و البحيرة و دمياط تشهد حالة من الطقس غير المستقر مع وجود أمطار مشيراً إلي إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ مع تمركز المعدات والأفراد ووحدات التدخل السريع للتعامل مع تجمعات الأمطار فور سقوطها.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تعطيل الدراسة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ نظراً لحالة الطقس غير المستقر.



وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة إلى أن محافظة القاهرة شهدت أمطارا متوسطة على أغلب الانحاء وتم التعامل مع مياه الأمطار، و الطقس شديد البرودة و رياح متوسطة، وتم رفع درجة الاستعداد على كافة الانحاء بالتنسيق بين الأحياء و شركة مياه الشرب والصرف الصحي .



وفى محافظة الجيزة، سقطت أمطار غزيرة على منشأة القناطر، و أمطار متوسطة على الهرم و بولاق الدكرور و البدرشين و الحوامدية ، وتم فصل الكهرباء عن الشوارع الجانبية، و جارى التعامل مع الأمطار، فيما شهدت محافظة الإسكندرية أمطارا غزيرة على حى شرق، و أمطار متوسطة على حى الجمرك، وجارى التعامل مع الأمطار، و بلغ ارتفاع الموج من ٣ ال ٤ أمتار ويعمل ميناء الإسكندرية بشكل طبيعى.

و تشهد محافظة مطروح أمطارا رعدية متوسطة على مدينة مطروح و غزيرة على مدينة العلمين، وطقس شديد البرودة و رياح شديدة ، كما تشهد محافظة كفر الشيخ أمطار متوسطة و رياح شديدة، وتوقف الملاحة فى ميناء البرلس لليوم الثاني علي التوالي.



وفى محافظة البحيرة، سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة، اما دمياط والقليوبية فالطقس مستقر مع رياح متوسطة باردة، وسقوط أمطار خفيفة على بعض المراكز ، فيما تشهد باقى المحافظات طقس مستقر و رياح متوسطة و لايوجد أمطار.