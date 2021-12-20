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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة رومانسية.. درة و زوجها يخطفان الأنظار من لبنان

درة و زوجها
درة و زوجها

نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام .

 

و ظهرت درة بصورة رومانسية مع زوجها من لبنان مما اثار اعجاب متابعيها.

 

تنتظر الفنانة درة عرض فيلمها الجديد " الكاهن" يوم ٢٩ من شهر ديسمبر الجاري في مصر والدول العربية.

الفيلم ينتمي لنوعية الساسبينس بطولة النجوم محمود حميدة وجمال سليمان  وحسين فهمي وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن وهو انتاج مصري سعودي فيلم الكاهن يتناول صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات.


و تستعرض الأحداث ملاحقة صحفيان لأطراف هذه المنظمات رغم تعرضهم لمأساة انسانية تعصف بحياتهم الشخصية وبمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم.


وتدخل درة قريبا لتصوير مسلسلها الجديد  المشرحة وهو من أعمال منصة شاهد الأصلية و من إنتاج المنتج اللّبناني صادق الصباح ويتكون من عشر حلقات وينتمي لنوعية السيكودراما .
 

وحققت درة نجاحا في البطولات المطلقة خارج رمضان منذ فترة بأعمال مميزة جدا مثل الشارع اللي ورانا وبلا دليل وصولا لحكاية غالية في زي القمر الذي تصدر التريند المصري وحصل على اشادات كثيرة من الجمهور والنقاد.


ويشاركها بطولة المشرحة النجوم عادل كرم و دياب، علي الطيب ومها نصار. ومن إخراج وتأليف تامر نادي.

درة مصر رمضان دراما انستجرام التواصل الاجتماعي الفن

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