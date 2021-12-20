خبراء تعليم : مازلنا نعاني انتشار الكيانات التعليمية الوهمية رغم التحذيرات المشددة .. التعليم العالي: نبذل جهودا لمواجهتها

خبير تربوي: مازلنا نعاني من انتشار الكيانات التعليمية الوهمية رغم التحذيرات المشددة

التعليم العالى تحذر من الجامعات والمعاهد الوهمية

رغم تحذيرات وزارة التعليم العالي، من انتشار المعاهد الوهمية التي تجذب الطلاب من خريجي التعليم العام والفني، مازلنا نعاني من تلك الأزمة بإغراءاتها التي تقدمها بإعطائهم شهادات عليا ومنها بكالوريوس الهندسة أو التجارة أو السياحة وغيرها من المسميات غير المصرح لها بالعمل من خلال وزارة التعليم العالي لأنها غير معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات.

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، مازلنا نعاني من تلك الأزمة بإغراءاتها رغم التحذيرات المشددة، مضيفًا أن الوزارة تواصل حملاتها على مستوى المحافظات لمداهمة الكيانات الوهمية التعليمية وضبطها، وذلك لإغلاقها بالتنسيق مع المحافظات لحماية الطلاب من الوقوع فريسة لتلك الكيانات التى توهم الطلاب وفى النهاية يتم منحهم شهادات غير معتمدة.

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى تعمل بشكل مستمر على مدار العام لمواجهة تلك الكيانات الوهمية ومنعها من العمل خاصة وأنهم يزاولون العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لذلك.

قال الدكتور حسن شحاتة، إن الكيانات الوهمية تعبث بمستقبل الطلاب ولابد من القضاء عليها، وتفعيل الدور الرقابي بالشكل المطلوب لعدم خداع أولياء الأمور وأبنائهم بالالتحاق بهذه الكيانات الوهمية، ومصادرة هذه الأماكن حتى يصبحوا عبرة لغيرهم.

وشدد الخبير التربوي، على الحذر من انتشار الكثير من الكيانات الوهمية غير المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تخدع الطلاب وأولياء أمورهم، لكسب الأموال على حساب مستقبل الطلاب، ومع انتهاء امتحانات الثانوية العامة وبدء التنسيق، يزداد أثار قلق الكثيرين من أولياء الأمور.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن الكيانات الوهمية تقوم بترويج شهادات دراسية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المختصة.

وأشاد بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مطالبًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، إلى أن الكارثة الكبرى أن هناك بعض هذه الكيانات تقوم بتأجيل الخدمة العسكرية للطلاب رغم عدم حصولها على تصريح من وزارة التعليم العالي، فما هي الأسباب التي أدت إلى حصول هذه الكيانات على حق تأجيل الخدمة العسكرية، رغم ضررها الكبير بالمنظومة التعليمية في مصر.

وأوضح "شحاتة" أنه مع مرور الزمن تحولت أهداف الكيانات العلمية الخاصة من تخريج جيل من الشباب لمواكبة سوق العمل إلى النظام الاستثماري البحت دون النظر لمصلحة الخريجين، مما أدى إلى ظهور سلبياتها على المجتمع المصري، واصفًا إياها "المجتمع أصبح ضحية الكيانات الوهمية".

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، خلال تصريحات خاصة ل"صدي البلد" إنه تم غلق أكثر من 230 كيانا وهميا حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي بشأن التعامل مع تلك الكيانات بحزم ولا تهاون.

وأشاد "عطا" بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مطالبًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

مضيفًا أن الكيانات الوهمية تقوم بترويج شهادات دراسية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المختصة.

وحذر رئيس قطاع التعليم، الطلاب من الانسياق وراء الدعاية والترويج الذى تقوم به تلك الكيانات الوهمية بهدف جذب الطلاب والانضمام اليهم، مشددا على ضرورة أن يراجع الطلاب موقع وزارة التعليم العالي، حيث إن الموقع يضم كافة الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة المعتمدة من الوزارة والتى تمنح شهادات معترف بها.

وكان قد أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه قد تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف " عبدالغفار " أنه تم إعداد هذه القوائم حتى لا يقع الطلاب فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى مواقع التواصل الخاصة بالوزارة.

واشاد بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وكان قد تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة أكاديمية الرائد المعتمدة للاستشارات وتنمية الموارد البشرية، والكائن مقرها في ( 24 شارع كورنيش النيل - فارسكو - دمياط )، وتزعُم منح دبلوم مهني مُعتمد في التخصصات التالية ( تمريض، التدليك والعلاج الطبيعي، التحاليل الطبية، صيانة الأجهزة الطبية)، وتُزاول نشاط تعليمي مُتمثل في تقديم كورسات في مجالات (الاسعافات الأولية، ومكافحة العدوى، وظائف الأعضاء، والمصطلحات الطبية)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ دمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.