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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مسابقة في صناعة المحتوى العلمي بـ «زراعة عين شمس»

مسابقة في صناعة المحتوي
مسابقة في صناعة المحتوي العلمي بـ «زراعةعين شمس»

أطلق اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة عين شمس مسابقة فى صناعة المحتوي العلمي، وذلك بالحرم الرئيسى للجامعة، بهدف تشجيع مواهب الطلاب ودعمها، حيث يشارك الطلاب فى المسابقة بالمراجع العلمية والمواقع الرسمية بالمنظمات أو الجهات العلمية.

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  • المشاركة بفريق مكون من 2 : 4 طلاب، والتسجيل عن طريق اللجنة العلمية ادارة رعاية الشباب بكلية الزراعة أو عن طريق صفحة اتحاد طلاب الكلية.
  • يبدأ التسجيل إبتداءً من 19/12/2021 م إلى 21/12/2021 م.
  • علي أن تكون المصادر المستخدمة في صناعة المحتوي العلمي مصادر موثوق بها مثل المراجع العلمية والمواقع الرسمية بالمنظمات أو الجهات العلمية مع مراعاة ذكر هذة المصادر.
  • سوف يتم تحديد نتيجة الفائزين في المسابقة بناءًا على نسبة التفاعل ولجنة التحكيم علي المحتوي المقدم.

وكانت جوائز المسابقة علي النحو الاتي:

  • المركز الأول: 300 جنيه.
  • المركز الثاني: 200 جنيه.
  • المركز الثالث: 100 جنيه.
مسابقة صناعة المحتوي العلمي زراعة جامعة عين شمس اتحاد طلاب كلية الزراعة كلية الزراعة

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