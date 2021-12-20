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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"التمريض يبتكر 2".. مسابقة بعين شمس للابتكار وريادة الأعمال

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يعلن مركز الإبتكار وريادة الأعمال بكلية التمريض جامعة عين شمس عن مسابقة  للإبتكار وريادة الأعمال لعامها الثاني على التوالى بعنوان "التمريض يبتكر 2"، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة ، و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،و أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،و أ.د. سحر موسي عميده الكلية ، وإشراف ا.د. سحر ياسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأ.م.د داليا عبدالله مدير مركز الإبتكار بالكلية.

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أوضحت أ.د. سحر موسي أنه سيتم تقديم الدعم لكافة الأفكار أو المشاريع المبتكرة من خلال ورش تدريبية لريادة الأعمال ، مشيرة إلى شروط الإلتحاق بالمسابقة وهى ان يكون المتقدم ضمن فريق عمل مكون من 2: 4 أفراد ، كما  يجب أن تكون الفكرة مبتكرة وقابلة للإنتاج .

واستعرضت "موسي" المكافآت التى سيحصل عليها الفائزين بالمشاركة وهي جوائز مالية وشهادات تقدير، كما سيتم تآهيل الفائز فى مسابقة "عين شمس تبتكر" والتى تقام للعام الثاني على التوالي سواء بالإشتراك فى مسار الأفكار أو مسار الشركات الناشئة والتى لها جوائز ماليه قيمة.

كما أكدت عميدة الكلية على أهمية الإلتزام بالمواعيد المعلنة لمراحل المسابقة، حيث إن آخر موعد للتقدم بالفريق والفكرة  يوم 30 من ديسمبر الجارى ،ثم سيتم إعلان قائمة الأفكار المقبولة لخوض المسابقة يوم 1 فبراير 2022 ، كما سيتم إعلان النتائج النهائية وتسليم الجوائز يوم  الخميس 1مارس2022.

مركز الابتكار وريادة الأعمال كلية التمريض جامعة عين شمس مسابقة للإبتكار وريادة الأعمال التمريض يبتكر 2

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