تعرف على نتائج مسابقة اللغة العربية بجامعة عين شمس

أعلنت نتائج مسابقة اللغة العربية التي تنظمها الجامعة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا. د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا. د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بحضور ا. د تامر راضي منسق عام الاحتفالية ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

أوضح الدكتورعبد الفتاح سعود أن احتفال اليوم باللغة العربية لغة القرآن ياتى بصورة مختلفة ليس فقط احتفال تقوم به إدارة الجامعة من خلال تكريم رموز اللغة من أعضاء المجمع اللغوى بل هو احتفال الطلاب أنفسهم باللغة بالشعر والنثر الأدبي والغناء الطربى الراقى الذى يقدمه كورال الجامعة المتميز وكذلك عدد كبير من فقرات الفنون الشعبية التى يقدمها طلاب الجامعة تحت اشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

واكد ا. د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان احتفالية اليوم تهدف إلى تعميق حب اللغة العربية في قلوبنا جميعا وخاصة أنها بدأت في التواري بعض الشيء وهنا يبرز دور الجامعة في إعادة نشر حب اللغة العربية والتعلق بها فهي هويتنا وتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا ومن هنا كانت فكرة هذه المسابقة خلال الاحتفالية لتفتح الباب أمام جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب لتنافسوا في حب اللغة العربية وآدابها.

و قد كرم ا.د. ايمن صالح و ا.د. عبد الفتاح سعود الفائزين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين

حيث أعلن أ.د. مصطفى الشورى الأستاذ بقسم اللغة العربية – كلية الآداب رئيس لجنة التحكيم التي ضمت أ.د. أحمد مجاهد رئيس قسم الدراما والنقد المسرحى – كلية الآداب عضو الفريق

و أ.د. ماجد الصعيدى الأستاذ بقسم اللغة العربية – كلية الألسن و د. أحمد سعد الاستاذ بقسم اللغة العربية – كلية التربية و د. حسنة عبد الحكيم الزهار الاستاذ المساعد بقسم اللغة العربية – كلية البنات عضو الفريق

و د. زينب عبد الكريم أحمد المدرس بقسم اللغة العربية – كلية البنات

و. د أحمد عبدالحميد المدرس بقسم اللغة العربية – كلية الآداب

اسماء الفائزين

مجال القصة القصيرة

فى المركز الأول د/ مصطفي جمال البربرى مدرس بقسم جراحة القلب والصدر – كلية الطب عن قصة (عشرة جنيه) وفى المركز الثانى د. حنان محمد إسماعيل إسماعيل مدرس بقسم التاريخ – كلية الآداب عن قصة ( ساكن فى حى السيدة).

وجاء في المركز الثالث د/ أحمد عبد الله محمد مروان أستاذ مساعد بقسم الانتاج الحيوانى – كلية الزراعة عن قصة (طعمية سخنة).

فى المركز الثالث مكرر أ/ منى عبد العظيم عبد الجواد مدرس مساعد بقسم نظم المعلومات – كلية الحاسبات والمعلومات عن قصة( الرهان الأخير ).

مجال القصة القصيرة

فى المركز الأول شيماء الأمير محمد الأمير الطالبة بالفرقة الرابعة – قسم يابانى – كلية الألسن عن قصة (عرش سيكرتيا).

فى المركز الثانى الطالبة دارين حسام نزيه محمد بالفرقة الاولى – كلية الحقوق عن قصة (المحطة الاخيرة)

وجاء فى المركز الثالث الطالب عبد الرحمن محمود محمد عبدالخالق بالفرقة الخامسة – كلية الطب ومشاركته بعنوان " أجوف"

مجال الرواية

فاز من أعضاء هيئة التدريس بالمركز الأول أ.د. أسامة عبد الرؤوف الشاذلي أستاذ بقسم جراحة العظام – كلية الطب عن رواية (أوراق شمعون المصري)

و بالمركز الثاني أ. زينب حسين عفيفي عبد الهادي مدرس مساعد بقسم المكتبات والمعلومات- كلية الاداب لقصة (حيث يختبئ الموت)

وفى المركز الثالث أ. حبيبة محمد عبد المنعم سالم معيدة بقسم اللغة العربية – كلية الألسن عن قصة( عندما ينزف التوليب )

وفاز الطالب احمد محمد حسن سالم طالب بالفرقة الثالثة – كلية الهندسة بالمركز الأول فى مجال الرواية بعمل "ايودوكيا'"

مجال شعر الفصحى

فاز من أعضاء هيئة التدريس بالمركز الأول محمد الطاهر أحمد مدرس بقسم اللغة العربية – كلية التربية عن قصيدتي 'يا سارق النوم"وكلنا انسان "

و بالمركز الثانى أ. الاء سعيد عبد الله مدرس مساعد بقسم اللغة العربية – كلية البنات بعمل " رثاء أ.د. صبري السيد" و السيرة النبوية"

والمركز الثالث أ.د نجوى عمر كامل حسن أستاذ بقسم اللغة العربية – كلية الألسن عن عمل "ترنيمة أوزوريس"

مجال الشعر الفصحى

فاز الطالب حسين أشرف حسن الكيال بالفرقة الإعدادية – كلية الهندسة قصيدة (بنفسى سماء) بالمركز الأول

وفاز الطالب حسن قوشتي سيد حسن بالفرقة الأولى – كلية التجارة قصيدة (وصف الجنة) بالمركز الثاني

والموظفين فازت الاستاذة عبير هشام مصطفي كامل الآداب عن قصيدة (جرف هار) بالمركز الأول.

مجال شعر العامية

فاز من أعضاء هيئة التدريس أ/ سيلفيا جمال كرم بولس معيدة بقسم اللغة الصينية – كلية الألسن بقصيدة (كورونا في شوية كلام) بالمركز الأول

وفازت أ.د. نادية محمد حمدي الحفني أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية – كلية الصيدلة بقصيدة (حكاية الوان الحياة) بالمركز الثانى

ومن الطلاب فازت الطالبة ندى ولاء وديد بكلية العلوم قصيدة (المتاهة) بالمركز الأول

والطالب محمد أسامة أحمد راضى طالب امتياز – كلية طب الأسنان قصيدة "عمدان من بلور"

وفاز بالمركز الثاني الطالب محمد بهلول أبو الفضل التجارة بعمل "لسه الجواب مخلصش" بالمركز الثالث

وفاز من الموظفين ا. جرجس انيس فهيم شحاته فنى معمل – وحدة الباثولوجيا الاكلينكية – كلية الطب بعمل " انا العربية يا ساده" بالمركز الأول

مجال المقال

فاز من أعضاء هيئة التدريس أ.د/ احمد محمد فؤاد مصطفى أستاذ بقسم اللغة العربية – كلية التربية نماذج مختاره من روايه معاصره بالمركز الأول

وفازت بالمركز الثاني د/ نادر محمد علي عبد المطلب مدرس بقسم الاعلام – كلية الدراسات العليا للطفولة بعمل رحلتى مع الة الزمن ".

ومن الطلاب فازت بالمركز الأول الطالبة امل زكريا عبد الحليم حسن طالبة دكتوراه بقسم اللغة العربية – كلية التربية بعمل "اللغة العربية لا تنعي حظها ".

والمركز الثاني الطالب احمد سمير عز الدين علوش الفرقة الثالثة بقسم اللغة اليابانية – كلية الألسن" لن انساها

والموظفون فازأ. محمد محمود فوزي الادارة العامة للمشتريات بالجامعة بعمل "التعليم والتعلم مسئولية مجتمعية ام فردية" بالمركز الأولى

مجال التأليف المسرحي

فاز من أعضاء هيئة التدريس أ.د/ أحمد نبيل أحمد أستاذ بقسم الاعلام التربوى – كلية التربية النوعية بعمل " حلم فهمان للأطفال" بالمركز الأول

و من الطلاب فاز الطالب مصطفى رفعت جابر حسانين طالب بالفرقة الثالثة – كلية العلوم بعمل " يوتوبيا" بالمركز الأول

و من الموظفون فاز ا. إبراهيم محمد ابراهيم عطاالله موظف بالادارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة بعمل ( الهام والقرصان) بالمركز الأول

وفي مجال السيناريو والحوار من أعضاء هيئة التدريس فاز أ/ كرم سمير سليم على مدرس مساعد بقسم اللغة الألمانية – كلية الالسن بعمل واحة الغربان بالمركز الأول

و من الطلاب فاز الطالب حاتم ابراهيم سعد موسى طالب دراسات عليا – كلية الحقوق بعمل "حورية " بالمركز الاول

مجال الإلقاء

فاز من أعضاء هيئة التدريس د/ محمد الطاهر احمد مدرس بقسم اللغة العربية – كلية التربية بالمركز الأول و فازت أ/ الاء سعيد عبد الله مدرس مساعد بقسم اللغة العربية – كلية البنات (قصيدة فى اللغة العربية) بالمركز الثاني ومن الطلاب.

وفازت ولاء عادل عبدالخالق الفرقة الرابعة بقسم اللغة الصينية – كلية الألسن بالمركز الأول والطالب هادى أحمد فوزى الفرقة السادسة – كلية الطب فى القدس – للشاعر تميم البرغوثى بالمركز الثانى و الطالبة مى هشام يحيى أحمد طالبة ماجستير بقسم اللغة الأسبانية – كلية الالسن بعمل فى رثاء مى زيادة لعباس محمود العقاد بالمركز الثالث.