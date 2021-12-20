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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش تستعرض رشاقتها في الجيم

صدى البلد

نشرت الفنانة نسرين طفش فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نسرين طافش في الفيديو وهي تستعرض رشاقتها داخل الجيم.

 

واعتذرت نسرين طافش، عن عدم تواجدها في الجزء الثاني من مسلسل “المداح”، وأوضحت أسبابها من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”.
 

وكتبت نسرين: “اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو #جوقة عزيزة في سوريا، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني”.

 

وقالت نسرين طافش عن دورها في مسلسل “المداح” الجزء الأول: "مسلسل المداح كان فرصة جميلة  لتقديمي للجمهور المصري بشكل مختلف تمامًا".

 

وأضافت نسرين طافش، خلال حوارها في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة: "الشخصية كانت مختلفة على صعيد العالم الداخلي شكلًا ومضمونًا وفكرًا والبنات والناس حبوها عشان كانت إنسانة بسيطة قريبة من الشارع والناس وبتمثل مشاكل كتير البنات بتعاني منها".

 

وتابعت نسرين طافش: "لما شخصيتها تغيرت وبقت إنسانة قوية ده كان مثال لأي امرأة عشان تعرف إن هى تقدر تاخد حقها بيدها وكان الدور بالنسبة لي السهل الممتنع ولكن ربنا وفقني".

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