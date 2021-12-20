تطعيم 522 ألف طفل ضد شلل الأطفال في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ أعمال تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال، من سن يوم وحتى 5 سنوات خلال الفترة من 19 وحتى 22 من ديسمبر الجاري، ضمن جهود الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وحرصا على سلامة وصحة الطفل المصري.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل الوزارة أنه تم تطعيم 522224 طفل، خلال فعاليات اليوم الأول من الحملة، مشيرا إلى متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة وذلك لتحقيق المستهدف، وللوصول الي جميع الأطفال بالمراكز والقري، مؤكداً توحيد كافة الجهود لتحقيق الأهداف المطلوبة .

من جانبه، قال الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي، إن الحملة يتم تنفيذها من خلال 2783 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، مشيراً إلى أنه يتم التنبيه على الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.