مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 فى تصادم سيارتين بسمالوط

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب شخصين آخرين فى حادث تصادم سيارتين أحدهما ربع نقل والثانية 2كابينة على الطريق الصحراوى الشرقى تقديم بالقرب من قرية بنى خالد بمركز سمالوط شمال المنيا .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ،اخطارا من غرفة العمليات يفيد ،بحدوث تصادم بين سيارتين أحدهما ربع نقل والأخرى 2كابينة ، بالقرب من قرية بنى خالد التابعة لمركز سمالوط.

واسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام ، وبالانتقال أفادت التحريات الأولية أن سبب الحادث هو التخطى الخاطئ والسرعة الزائدة .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار على النبابه لتباشر التحقيق.

