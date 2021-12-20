المؤبد لـ سماك وعامل وسائق وبائع ملابس لاتجارهم في الهيروين بـ إمبابة

قضت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، بمعاقبة سماك وعامل وبائع ملابس وسائق، بالسجن المؤبد لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة "هيروين" بامبابة.



صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسين، وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد أحمد عمار، وأمانة سر وائل السيد أحمد.



وكان قد أحال المستشار أحمد شورب المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، القضية رقم 27589 لسنة 2020جنايات قسم إمباية والمقيدة برقم 4090 لسنة 2020 کلی شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من سامح ع أ ع – 39 سنة - سماك، وأحمد م ع ح – ٢٩ سنة – عامل ، وإسماعيل م س م- ٣٥ سنة - بائع ملابس ، وبيشوى ش ع م- ۳۸ سنة – سائق، محبوسين.

وقالت النيابة العامة إن المتهمين في يوم 11 أكتوبر 2020 بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحازوا وأحرزوا سلاح أبيض ( مطواة ) بغير ترخيص.



وشهد محمد طارق انور محمد سليمان - ٣٢ سنة – نقيب شرطة – معاون مباحث قسم امبابة، بأنه نفاذاً لاذن النيابة العامة الصادر له وعليه وبالانتقال لمكان تواجد المتهمين فابصرهم مستقلين سيارة فضبطهم والسيارة انفة البيان وبتفتيشهم عثر حوزتهم على عدة لفافات بكلا منها كمية من مسحوق الهيروين المخدر وكذا قطع متحجرة لذات المحدر ومبالغ مالية و هواتف محموله و سلاح ابيض وبتفيش السيارة عثر على ميزان حساس.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بإحرازهم للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والهواتف للتواصل مع عملائهم والمبالغ المالية حصيلة تجارته الاثم، والسيارة لتسهيل مقابلة عملائهم و الميزان الحساس لوزن المواد المخدرة قبل ترويجها والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس وحماية تجارتهم

ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية أن المسحوق وكذا الحصوات البيج اللون باللفافات وبالاكياس تحتوي علي الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.