يطمح الكثير من عشاق العاب الفيديو الى تحويل هوايتهم في ممارسة العاب الفيديو الى مصدر يدر عليهم الارباح والشهرة، ففي عالمنا اليوم اصبح لعب الالعاب ليس مجرد وسيلة لتمضية الوقت بل هناك صناعات قائمة بمليارات الدولارات مثل الـ ESPORTS على العاب الفيديو ، و توفر منصات يوتيوب وتويتش للاعبين مسرحاً لتقديم اعمالهم و إظهار مهارتهم و امتاع جمهورهم و كل ما على اللاعبين امتلاكه هو القليل من المهارة في اللعب و الكثير من الابداع في تصميم المونتاج حيث ان اغلب المشاهدين على يوتيوب لا يرغبون في مشاهدة مقاطع لعب طويلة وخالية من أي تعليق أو مؤثرات ، بل يريدون مقاطع قصيرة مليئة بالأحداث المتسلسلة والمتعاقبة والتي تصنع مشاهد ممتعة يمكن ان يشاهدوها سوآءا لتعلم كيفية حل لغز معين كانوا قد واجهوها اثناء لعبهم او لانهم يستمتعون بمشاهدتك تلعب بكل بساطة.

وكل ما يحتاجه اللاعب لتحقيق حلمه هو كمبيوتر و قناة على يوتيوب او تويتش و برنامج تعديل الفيديو يقوم بالمهمة مثل برنامج Filmora و هو افضل برنامج تعديل فيديو متاح للاعبين حيث انه لا يتطلب قدر كبير من التعلم بل حتى انه يوفر نمط لتعديل الفيديو بكل سهولة و لمن ليس لديه خلفية عن تعديل الفيديو و خطواته .

تحرير مقاطع الالعاب باستخدام برنامج تحرير الفيديو Filmora

يقدم برنامج تحريل الفيديو Filmora للاعبين الراغبين في تحويل هوايتهم الى مهنة احترافية ادوات تجعل من عملية تحرير الفيديو ممتعة و لتسمح للاعبين بالوصول الى مزايا لا توجد الا في برنامج Filmora ، و يمكن تثبيت البرنامج على كل من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows و Mac ، وهو مزود تقريبًا بجميع الميزات والخيارات التي تحتاجها مع العديد من اللقطات المجانية و المصرحة للاستخدام والملفات الصوتية والعناصر التي قد يحتاجها الهواة أو المحررين المحترفين لتزيين المقاطع بها من أجل الخروج بفيديو يستحق المشاركة.

كيفية تصميم مونتاج للالعاب باستخدام برنامج Filmora

اقتطاع الاجزاء المملة

الخطوة الأولى هي التخلص من كل اللقطات غير الضرورية. إذا كنت تهدف إلى إنشاء مقطع يضم أفضل اللحظات (أطرفها ، وأكثرها ملحمة) ، فتأكد من أن تلك هي اللحظات الوحيدة التي تتوجد في الفيديو النهائي.

في بعض الأحيان ، قد تميل إلى الاحتفاظ بمزيد من اللقطات أكثر من اللازم ، ولكن هذا بالضبط عندما يكون النص في متناول يديك. تذكر فكرتك الأولية والتزم بها.

لقص فيديو اللعب الخاص بك في Filmora ، بعد قيامك باستيراد مقاطع الفيديو و سحبها الى الشريط الزمني ، ضع المؤشر في المكان الذي تريد إجراء القطع فيه واضغط على أيقونة المقص في الأعلى.

سيتم تقسيم اللقطات إلى جزأين. كرر العملية عدة مرات حسب الحاجة لقص القطع غير المرغوب فيها. ثم انقر في أي مكان في المشهد لإلغاء تحديد الملف بأكمله. أخيرًا ، حدد القطع التي تريد إزالتها واضغط على "حذف".

دمج الاجزاء المتبقية وإضافة الانتقالات

في Filmora ، يمكنك دمج مقاطع الفيديو عن طريق سحبها و تثبيتها بجانب بعض و يقدم البرنامج أيضًا العديد من الانتقالات ، ولكن الجدير بالذكر ان مقاطع فيديو الألعاب لا تحتاج إلى تأثيرات كثيرة و غزيرة بين المشاهد. هناك الكثير من الاحداث تجري في مقاطع الالعاب فلا يوجد ضرورة لاضافة الانتقالات و التأثيرات الكثيرة.

لذلك فإن أفضل خيار لك هو اما عدم استخدام أي انتقالات او استخدام انتقالات خفيفة جداً و غير مؤثرة على مسرى الفيديو.

أضف الصوت إلى لقطات اللعب الخاصة بك

لإضافة ملف صوتي قم باستيراد وسائط جديدة و اختار الملف الصوتي الذي تريده و من ثم اسحبه الى الخط الزمني الخاص بتحرير الفيديو.



يمكنك تعديل الملف الصوتي للتأكد من أنه يبدو بالطريقة التي تريدها. قم بقص القطع غير المرغوب فيها أو تغيير مستوى الصوت أو تطبيق المؤثرات الصوتية ، مثل Fade in أو Fade out.

أضف نفسك إلى الفيديو (تأثير صورة داخل صورة)

إذا كنت تتساءل عن كيفية جعل فيديو اللعب الخاص بك أكثر جاذبية ، فإنه يمكنك إضافة نفسك الى الفيديو باستخدام تأثير صورة داخل صورة ، يمكنك وضع لقطات لنفسك أثناء اللعب أو التعليق على فيديو اللعب ، يمكنك إما تسجيل نفسك أثناء اللعب أو تصوير نفسك وأنت تشاهد وتعلق على فيديو اللعب و بمجرد أن تصبح لقطاتك جاهزة ، قم باستيرادها إلى المشروع.

تسليط الضوء على أفضل اللحظات

ذكرنا سابقًا أنه لا يوجد ضرورة لإضافة تأثيرات الفيديو عندما يتعلق الأمر بتحرير مقاطع فيديو اللعب. ومع ذلك ، قد تكون هذه التأثيرات مناسبة إذا كنت تريد التأكيد على لحظات معينة في اللعبة أو جذب انتباه المشاهدين إلى شيء ما في المشهد. و من الأكيد بأن هذا الأمر هو اختياري ، ولكن إذا كنت تخطط لتحويل مونتاج أسلوب اللعب إلى احتراف ، فقد ترغب في النهاية في إضافة بعض التأثيرات السينمائية هنا وهناك.

إنشاء مقدمة لمونتاج اللعب الخاص بك

قبل تحميل المونتاج الى YouTube ، نوصي بإنشاء مقدمة قصيرة للمونتاج، لا يلزم أن تكون مقدمات مونتاج الألعاب كثيرة التعقيد ، ولكن إذا كان مونتاجك يحتوي على مقدمة ، فسيساعدهذا في إبراز الفيديو الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدامه لإضافة عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء وتشجيع المشاهدين على الاشتراك أو متابعتك على وسائل التواصل الاجتماعي . بعد ذلك ستحتاج فقط إلى إنشاء مقدمة مرة واحدة و ستتمكن بعد ذلك من حفظه كنموذج واستخدامه عند الحاجة.