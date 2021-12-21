مناسب لمرضى الضغط والسكري.. فوائد المورينجا على الريق

يعتبر شرب المورينجا على الريق بشكل عام جيد للغاية لأنها تعطي الجسم أكبر استفادة مع مخاطر منخفضة من الآثار الجانبية، ولا تشير الدراسات إلى أي آثار ضارة على البشر الذين تناولوا 50 جرامًا من مسحوق المورينجا جرعة وحيدة أو 8 جرام يوميًا لمدة 28 يومًا.

فوائد المورينجا على الريق





و يمكن لمرضى الضغط والسكري ان يسألوا مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي قبل شرب المورينجا، خاصة إذا كنت تتناول أدوية ضغط الدم أو السيطرة على نسبة السكر في الدم للاستفادة الكبرى من فوائد المورينجا على الريق.





وتشير الدراسات إلى أنه يمكن الحصول على فوائد المورينجا على الريق دون أن يتسبب في أي مضاعفات، ولكن يجب عليك استشارة ممارس الرعاية الصحية الخاص بك قبل تجربة مسحوق المورينجا أو مكملات جديدة أخرى.



وتحتوي أوراق الشجرة على مركبات صحية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والبوليفينول ويمكن الحصول على فوائد المورينجا على الريق للحصول على فوائد اخرى بخلاف فقدان الوزن، كعلاج الأمراض الجلدية ومرض السكري والالتهابات .



وتكمن فوائد المورينجا على الريق بأنها مليئة بالمغذيات والفيتامينات والكالسيوم والحديد والبروتينات ، لدرجة أنها تحتل المرتبة الأولى بين أكبر كبسولات التخسيس في العالم، وتقضي على الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، بالإضافة إلى أنها تمد الجسم بأغلب العناصر التي يحتاجها، لا فهي توفر تناول الطعام بشكل اقل شراهة، و تمد الجسم بكل العناصر التي يحتاجها.



فوائد المورينجا على الريق



يعتقد ان فوائد المورينجا على الريق تعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم ، وتفقد شهيتك تجاه الأطعمة السريعة المليئة بالدهون والملح والأهم من ذلك كله السكر، والذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل فقدان الوزن أسهل بكثير.



وأفادت العديد من التقارير والأبحاث ان فوائد المورينجا على الريق تقلل من احتباس الماء في الجسم، حيث إنها تساعد الجسم على الاحتفاظ بكمية أقل من الماء ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خصائصه السحرية المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى انه يساعد ذلك في تخفيف الشعور بالانتفاخ.



ويساعد المزيج الغني بالفيتامينات والمعادن والألياف الموجودة في المورينجا على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع وهضم الطعام بشكل أفضل. هذا هو السبب وراء أن الأشخاص الذين يستخدمون يتناولون المورينجا على الريق يفقدون الوزن بشكل أسرع من أولئك الذين لا يستخدمونها.



ويجب أن يتم الإستفادة من فوائد المورينجا على الريق جنبًا إلى جنب مع إتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، وذلك لأنها تساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية.