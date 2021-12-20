عصام عبدالفتاح: التحكيم المصري أفضل من "البريميرليج"

أشاد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، بالتحكيم فى مباريات الدوري التى أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وقال عبد الفتاح فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "هناك أخطاء كارثية فى الدوري الانجليزي ظهرت خلال مباراة ليفربول وتوتنهام وبالمقارنة نجد أن التحكيم فى الدوري المصري أفضل".

وعن أزمة مباراة فاركو والمصري: "أحمد حمودي كان يملك إنذار قبل خروجه من الملعب ثم دخل البديل وهنا الحكم منح حمودي الإنذار الثاني وهو خارج الملعب بالفعل بعد اشتباكه مع لاعب فاركو".

واحتج نادي فاركو رسميا على القرار التحكيمي المخالف للائحة -على حد وصف النادي- في مباراة الفريق أمام نادي المصري البورسعيدي، التي اقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية اليوم الاثنين.

وطالب فاركو بإعادة مباراة المصري البورسعيدي بعد أن شهدت خطأ تحكيميا من قبل حكم اللقاء محمود البنا.

وأشهر محمود البنا حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه حمودي بعد خروجه من أرض الملعب بديلاً في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وجاء قرار إشهار البطاقة الصفراء الثانية والبطاقة الحمراء، لاشتباك حمودي مع أحد لاعبي فريق فاركو قبل خروجه من أرض الملعب مباشرة وليس بعد استبداله.

وبعد خروج حمودي من أرض الملعب بديلاً، توجه له حكم المباراة وأشهر البطاقة الصفراء الثانية ويليها الحمراء، ليعترض لاعبو فاركو على طرد اللاعب عقب تبديله.