محمد شاهين وفخراني يتحدثان عن كواليس أغنية أنا زعلي..فيديو

علق المطرب محمد شاهين، على طرح أغنية " أنا زعلي “ ، قائلا:” الأغنية عملت ضجة لأن الألحان مميزة ، و عملناها وعجبت الناس وبشكر المتميز عزيز الشافعي على ألحانه وكلماته " .



وقال محمد شاهين في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON :" الاغنية دي أنا بحبها أوي ومن النادر جداً أني أعمل حاجة وتعجبني وأحبها كده ".



وكشف شاهين عن كواليس " الدويتو “ مع فخراني، قائلاً :” كنت بكلم الشافعي عادي وبنتكلم وقابلته فعرض عليا الاغنية " أنا زعلي " وقال لي عاوزك تعملها مع فخراني قلتله يشرفني وأنا بحب صوته ".



من جانبه قال المغني والملحن محمد فخراني، أنه يعشق الغناء منذ الطفولة وأنه ينحدر في الأصل من محافظة " الدقهلية " .



وتابع فخراني :" أخدت مساري الطبيعي في المحاولة والمثابرة حتى النجاح فضلت أخبط هنا وهنا لحد ماقابلت عزيز الشافعي منذ عدة سنوات وبدأنا نعمل أغنية "



وأكمل فخراني:" تعاوني مع عزيز ليس وليد اللحظة وسبب غيابي هو التجنيد وكنت في الجيش ولما خلصت فضلت أفكر مع عزيز الشافعي نعمل إيه لحد ماوصلنا للفكرة دي ".