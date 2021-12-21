العامري فاروق يشكو من تجاهل مجلس الأهلي بعد رفع مقعده من الاجتماعات.. تفاصيل

اشتكى العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من تجاهل مجلس الإدارة فى الاجتماعات الأخيرة عقب رفع اسمه من القائمة مؤقتا.

وقال شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: "حالة من الغضب العارم سيطرت علي العامري فاروق نائب رئيس الأهلي المجمد مؤقتاُ بسبب تجاهل مجلس الأدارة مساندته في أزمته الحالية بعد تأجيل قضيته إلي 2 يناير للنطق بالحكم".



وكشف: "غضب العامري من مجلس الأدارة بعد جلوس خالد مرتجي علي كرسيه في الاجتماع الأخير والذي أعلن أختيار بيبو رئيساً لبعثة الأهلي في الدوحة".



وأشار: "العامري اشتكي للمحيطين به أن المجلس تجاهل حتي الاعلان عن قضيته في الموقع الرسمي أو القناة بعد تأجيلها ومحاولة الضغط إعلامياً .



واختتم: "أن العامري تحفظ علي السفر إلي قطر رغم تقديم دعوة له لحضور اللقاء ولم يسافر بصحبة الثلاثي حسام غالي ومحمد الجارجي ومحمد سراج والذين غادروا ألي قطر ونشروا صور لهم من داخل الطائرة بينما اختفي العامري من علي السوشيال ميديا تاركاً المحيطين به بالحديث عن تجاهل الازمة ونشر الاهلي في بيانات ضد الجبلاية طوال الفترات الماضية .